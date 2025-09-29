الكشف عن موعد انطلاق عملية بيع تذاكر مباريات كأس العرب 2025

كشفت اللجنة المنظمة لكأس العرب “فيفا” قطر، وكأس العالم تحت 17 سنة “فيفا” قطر 2025 ، عن موعد انطلاق مبيعات التذاكر للبطولتين .

وستنطلق عملية بيع تذاكر مباريات كأس العرب “فيفا” قطر هذا الثلاثاء، بداية من الساعة الثالثة عصرا بتوقيت الدوحة والواحدة ظهرا بتوقيت الجزائر.

فيما ستُطرح تذاكر كأس العالم تحت 17 سنة للبيع حصرياً لحاملي بطاقة فيزا بدءاً من هذا الأربعاء.

وسيتم بيع التذاكر رقمياً وتشمل خيارات أماكن للمشجعين من ذوي الإعاقة.

وتقام بطولة كأس العالم تحت 17 سنة في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر، أما بطولة كأس العرب فستقام في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.