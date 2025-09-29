-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الكشف عن موعد انطلاق عملية بيع تذاكر مباريات كأس العرب 2025

عمر سلامي
  • 59
  • 0
الكشف عن موعد انطلاق عملية بيع تذاكر مباريات كأس العرب 2025
أرشيف
تتويج المنتخب الجزائري بكأس العرب فيفا 2021

كشفت اللجنة المنظمة لكأس العرب “فيفا” قطر، وكأس العالم تحت 17 سنة “فيفا” قطر 2025 ، عن موعد انطلاق مبيعات التذاكر للبطولتين .

وستنطلق عملية بيع تذاكر مباريات كأس العرب “فيفا” قطر هذا الثلاثاء، بداية من الساعة الثالثة عصرا بتوقيت الدوحة والواحدة ظهرا بتوقيت الجزائر.

فيما ستُطرح تذاكر كأس العالم تحت 17 سنة للبيع حصرياً لحاملي بطاقة فيزا بدءاً من هذا الأربعاء.

وسيتم بيع التذاكر رقمياً وتشمل خيارات أماكن للمشجعين من ذوي الإعاقة.

وتقام بطولة كأس العالم تحت 17 سنة في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر، أما بطولة كأس العرب فستقام في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

مقالات ذات صلة
إطلالة موفقة للاعبي “الخضر” في منافسة “أوروبا ليغ”

إطلالة موفقة للاعبي “الخضر” في منافسة “أوروبا ليغ”

بِخصوص المنافس الإفريقي لِشبيبة القبائل

بِخصوص المنافس الإفريقي لِشبيبة القبائل

استدعاء لاعب غائب منذ عهد بلماضي

استدعاء لاعب غائب منذ عهد بلماضي

البطولة الوطنية.. حصاد الأحد

البطولة الوطنية.. حصاد الأحد

اللاعبون الجزائريون يغزون الدوريات العربية

اللاعبون الجزائريون يغزون الدوريات العربية

الجزائرية صايفي تتوّج بالذهب في بطولة العالم لذوي الإحتياجات الخاصة

الجزائرية صايفي تتوّج بالذهب في بطولة العالم لذوي الإحتياجات الخاصة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد