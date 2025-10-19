-- -- -- / -- -- --
الجزائر

الكشف عن موعد تسليم الخط المنجمي الغربي

الشروق أونلاين
ح.م

أعلن المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الإستثمارات في السكك الحديدية، عز الدين فريدي، الأحد، عن الانتهاء من إنجاز الخط المنجمي الغربي مع نهاية السنة الجارية وقبل الآجال التعاقدية.

وأوضح عز الدين فريدي، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن “الخط المنجمي الغربي سوف يسلم نهاية سنة 2025، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أمر بتسليم هذه الخطوط في أقرب الآجال”.

وأوضح المتحدث أن “السكة الحديدية على المستوى الوطني تنقسم إلى قسمين، القسم الأول يتمثل في انشاء خطوط جديدة، ومنها الخطوط الاستراتيجية، من ضمنها الخط المنجمي الغربي والخط المنجمي الشرقي، وكذلك الخط العابر للصحراء من الجزائر العاصمة إلى تمنراست إلى حدود مالي أو النيجر”.

وشهر سبتمبر المنصرم، قام وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، بزيارة ميدانية إلى مشروع الخط المنجمي الغربي في مقطعه الرابط بين عبادلة وحماقير على مسافة 201 كيلومتر، حيث اطلع على مدى تقدم الأشغال خاصة ما يتعلق بالمنشآت.

ودعا جلاوي إلى تكثيف التنسيق بين تجمع شركات الإنجاز لمضاعفة الجهود وتسليم المشروع في آجاله المحددة قبل نهاية السنة الحالية.

