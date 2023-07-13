الكشف عن موعد تسليم المحطة الجديدة لتحلية مياه البحر بوهران

من المرتقب أن يتم تسليم محطة تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض بولاية وهران، نهاية سنة 2024، حسب ما أفاد به بيان لمجمه سوناطراك.

وفي إطار زيارة ميدانية قادته إلى ولاية وهران، الخميس، عاين المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض لولاية وهران.

كما وقف حكار على مراحل إنجاز هذه المحطة التي وصلت نسبة تقدم الأشغال بها إلى أكثر من 12%، والتي يشرف على انجازها فروع مجمع سوناطراك.

ومن المرتقب أن يتم تسليم هذه المحطة نهاية سنة 2024، والتي ستغطي احتياجات الجهة الغربية لولاية وهران من مياه الشرب بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف متر مكعب في اليوم. يؤكد البيان.

من جهة أخرى، أبرم المدير العام للمجمع على اتفاقية رعاية من أجل تمويل مشروع بناء مجمع مدرسي بولاية وهران، كما عاين أشغال انجاز محطة تحلية مياه.

المشروع الذي وقع عليه حكار مع والي ولاية وهران يتضمن اتفاقية رعاية من أجل تمويل مشروع بناء مجمع مدرسي على مستوى بلدية عين البيّة بقدرة استقبال تصل إلى 360 تلميذ.

ويهدف المجمع المدرسي إلى سد احتياجات قطاع التربية على مستوى الولاية، وتخفيف عناء تنقل التلاميذ القاطنين بالمجمعات السكنية الجديدة. يضيف البيان.