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اقتصاد

الكشف عن موعد تسويق أول سيارة فيات مستوردة

الشروق أونلاين
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الكشف عن موعد تسويق أول سيارة فيات مستوردة
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سيتم تسويق أول سيارة فيات مستوردة بالجزائر، بداية من الأسبوع القادم، حسب ما أكدته مصادر خاصة لقناة الشروق نيوز.

وحسب نفس المصادر، ينتظر أن تدخل أول سيارة مستوردة من علامة فيات إلى الجزائر بداية من الأسبوع المقبل.

وفي السياق ذاته، كشف المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة عبدالعزيز قند، الأحد، أن تصنيع أول سيارة فيات في الجزائر سيكون في غضون نهاية نوفمبر 2023.

وأوضح قند خلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنينغ” أن المصنع سيكون جاهز في شهر أوت لتنطلق عملية التصنيع في سبتمبر بعدها تمر السيارة إلى التجارب والتدقيق من قبل مصالح المناجم.

وعند استجابة المركبة للمواصفات ودفتر الشروق، يقول المسؤول بوزارة الصناعة سيتم تسويقها.

أما فيما يخض أسعار المركبات المستوردة، قال ضيف المورنيغ إن الأمر ليس من صلاحيات وزارة الصناعة وإنما يخص الوكلاء المرخص لهم بالإستيراد.

واعتبر المتحدث ذاته أن الأسعار التي يضبطها الوكلاء ستكون حسب السوق والقدرة الشرائية وكذا تكاليف اقتناء السيارات من مصادر تصنيعها، متوقعا أن تكون الأسعار متماشية مع استطاعة المواطن الجزائري.

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