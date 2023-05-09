الكشف عن موعد دخول المواد الأولية لإنتاج أدوية السرطان

كشف المدير العام للصيدلية المركزية سمير فرحات، عن دخول المواد الأولية لإنتاج الأدوية المبتكرة لأكثر من 30 دواء أغلبها خاصة بالسرطان ابتداء من الأسبوع المقبل.

ولدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” أكد سمير فرحات أنه تم اقتناء 28 مادة أولية تخص أمراض السرطان، ودواءين للروماتيزم والصلب المتعدي.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذه الكميات تستجيب لفترة سنة لجميع المستشفيات والمصالح التي عبرت عن احتياجاتها.

وأكد سمير فرحات، أن في السنوات الأخيرة تم وضع أسس تشريعية وتنظيمية ساهمت في إنعاش الإنتاج الصيدلاني، مما ساعد في تقليص فاتورة الاستيراد، وإحصاء حوالي 200 وحدة إنتاجية تساهم بصفة فعالة في الإنتاج المحلي من الأدوية.

وفي هذا الصدد أشار ضيف الأولى، إلى أنه منذ بداية شهر سبتمبر 2022 تم اقتناء 643 نوعا من الأدوية وبكميات كبيرة، مؤكدا أن العملية متواصلة.

وتابع فرحات سمير حديثه، أن مخزون الصيدلية المركزية للمستشفيات قيد الاستغلال هو في حدود 37 مليار دينار وسوف يرتفع في الأيام القليلة القادمة 50 مليار دينار جزائري.

وفي سياق متصل، أشار سمير فرحات إلى أن مقتنيات الصيدلية المركزية للمستشفيات كانت في حدود 16 مليار دينار جزائري بالنسبة لأمراض السرطان و10 مليار دينار جزائري بالنسبة لأمراض الدم إضافة إلى غلاف مالي معتبر مخصص لأمراض السكري.

وأشار المدير العام للصيدلية المركزية في هذا السياق إلى أنه جرى في الأيام القليلة الماضية، إمضاء عقود طلبيات لاقتناء نفس الأدوية تكفي لمدة سنة كاملة.