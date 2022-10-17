الكشف عن موعد دخول تطبيق النقل الجامعي حيز الخدمة

أعلن وزير التعليم العالي، كمال بداري، عن دخول تطبيق “ماي باص” الخاص بمتابعة شبكة النقل الجامعي، حيز الخدمة بداية من الأحد المقبل.

وأوضح بداري، خلال عرض قدمه حول النقل الجامعي أمام لجنة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا التطبيق “يتعلق برقمنة 10 خطوط نقل جامعية تخص جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بباب الزوار بالجزائر العاصمة وذلك على مستوى 26 حافلة للنقل الجامعي”.

وأبرز الوزير أن هذا التطبيق الذي “سيتم تعميمه قبل نهاية السنة الجارية 2022 يندرج في إطار عصرنة القطاع تطوير النقل الجامعي الذي يضم حاليا 5749 حافلة”.

وبعد أن أشار إلى أن هذا التطبيق “يسمح للطلبة من التعرف الآني على شبكة النقل الجامعي وتحديد مواعيد وصول حافلات النقل الجامعي”، شدد على ضرورة “العمل من أجل توفير بيئة مناسبة للطالب الجامعي ليتفرغ إلى الدراسة”.