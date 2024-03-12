الكشف عن موعد زيارة الرئيس تبون إلى فرنسا

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون, تطرقا من خلالها إلى العلاقات الثنائية إضافة إلى موعد زيارة الرئيس تبون إلى باريس.

وحسب ما أفاد به الإثنين بيان لرئاسة الجمهورية، “تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من نظيره رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون, تطرقا من خلالها إلى العلاقات الثنائية ومسائل ذات بعد جهوي ودولي”.

“وقد عبر الرئيس خلال هذه المكالمة عن بالغ قلقه إزاء تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، لا سيما في غزة”، يضيف البيان.

كما تطرق الرئيسان إلى “الآفاق الاقتصادية المشتركة التي تعود بالمنفعة على البلدين، ولاسيما الفلاحة، الطاقة والأتربة النادرة وصناعة السكك الحديدية”.

“وفي الأخير اتفق الرئيسان على الزيارة الرسمية التي سيؤديها رئيس الجمهورية إلى فرنسا والتي ستكون مع نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر, على أن يحدد تاريخها الرسمي لاحقا”، حسب البيان.