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الجزائر

الكشف عن موعد سحب استدعاءات اختبار التربية البدنية للمترشحين الأحرار

الشروق أونلاين
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الكشف عن موعد سحب استدعاءات اختبار التربية البدنية للمترشحين الأحرار

كشفت وزارة التربية عن الفترة المخصصة لسحب الاستدعاءات الخاصة باجتياز اختبار التربية البدنية  للمترشحين الأحرار في امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا.

وأعلن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أنه سيجري اختبار التربية البدنية والرياضية للامتحانيين المذكورين في الفترة الممتدة من 8 إلى 19 ماي 2022.

وأوضح المصدر ذاته أنه يتعين على جميع المترشحين الأحرار سحب استدعاءاتهم الخاصة من موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات باستعمال الرقم السري في الفترة من 17 أفريل إلى 7 ماي 2022.

امتحان شهادة التعليم المتوسط: https://bac.onec.dz/

امتحان شهادة البكالوريا: https://bem.onec.dz/

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