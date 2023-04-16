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الكشف عن موعد سحب استدعاء امتحان التربية البدنية للأحرار

الشروق أونلاين
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الكشف عن موعد سحب استدعاء امتحان التربية البدنية للأحرار
أرشيف

أعلنت وزارة التربية، عن موعد إجراء وسحب استدءات اختبار مادرة التربية المدنية بالنسبة للمترشيحن الأحرار في امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2023.

وفي بيان لها، أوضحت الوزارة أن اختبار مادة التربية البدنية والرياضية للامتحانين المذكورين أعلاه سيجرى في الفترة الممتدة من 7 ماي إلى غاية 18 ماي 2023 وفق التاريخ والتوقيت المحدد في استدعاء كل مترشح.

ويتعين على جميع المترشحين الأحرار المعنيين باجتياز الإختبار سحب استدعاءاتهم من موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المذكورين أدناه باستعمال اسم المستخدم والرقم السري.

وحددت الوزارة فترة سحب الإستدعاءات من 17 أفريل إلى 07 ماي 2023.

رابط  امتحان شهادة التعليم المتوسط https://bem.onec.dz

رابط امتحان شهادة البكالوريا https://bac.onec.dz

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب على المترشح الحر المعني باجتياز اختبار مادة التربية البدنية والرياضية الالتحاق بمركز الإجراء في التاريخ والتوقيت المحدد في استدعائه.

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