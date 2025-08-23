الكشف عن موعد سحب قرعة كأس العالم 2026

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن موعد إجراء قرعة كأس العالم 2026.

وستقام مراسم سحب قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 في الخامس من ديسمبر، في مركز كينيدي في واشنطن.

وتقام النهائيات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ويشارك فيها 48 منتخباً ستوزع على 12 مجموعة من أربعة فرق.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ32 المعتمد للمرة الأولى بتاريخ كأس العالم، بالإضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

وتقام المباراة الافتتاحية في 11 جوان 2026 على ملعب أستيكا في مكسيكو، أما النهائي، فمن المقرر إقامته في 19 جويلية، على ملعب ميتلايف ستايدوم في نيويورك.

وتقام مباريان كأس العالم 2026، على 16 ملعباً، 11 في الولايات المتحدة، 3 في المكسيك و2 في كندا.