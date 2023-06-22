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رياضة

الكشف عن موعد مبارتي الكلاسيكو في الموسم الجديد

عمر سلامي
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الكشف عن موعد مبارتي الكلاسيكو في الموسم الجديد
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"لاليغا" تكشف عن موعد مبارتي كلاسيكو ريال مدريد ونادي برشلونة

كشفت رابطة الدوري الإسباني، عن برنامج مباريات الموسم المقبل 2023 – 2024.

ويستقبل نادي برشلونة، ريال مدريد في لقاء الذهاب، يوم 29 أكتوبر 2023، ضمن الجولة 11.

أما مباراة الإياب فستقام يوم 21 أفريل 2024، في “البرنابيو” ضمن الجولة 32.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني يوم 11 أوت المقبل، ويختتم بتاريخ 26 ماي 2024.

ويلعب لقاء الذهاب من داربي مدريد، بين الريال وأتليتيكو يوم 24 سبتمبر المقبل، في إطار الجولة السادسة، أما مواجهة الإياب فستلعب يوم 4 فيفري 2024، في إطار الجولة 23.

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