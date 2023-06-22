الكشف عن موعد مبارتي الكلاسيكو في الموسم الجديد
كشفت رابطة الدوري الإسباني، عن برنامج مباريات الموسم المقبل 2023 – 2024.
ويستقبل نادي برشلونة، ريال مدريد في لقاء الذهاب، يوم 29 أكتوبر 2023، ضمن الجولة 11.
😍 #ElClásico 😍
🗓 Jornada 11
💙❤ @FCBarcelona_es v @realmadrid 🤍🤍
🗓 Jornada 32
🤍🤍 @realmadrid v @FCBarcelona_es 💙❤#LALIGA pic.twitter.com/yNZQ5ImJCf
— LaLiga (@LaLiga) June 22, 2023
أما مباراة الإياب فستقام يوم 21 أفريل 2024، في “البرنابيو” ضمن الجولة 32.
وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني يوم 11 أوت المقبل، ويختتم بتاريخ 26 ماي 2024.
ويلعب لقاء الذهاب من داربي مدريد، بين الريال وأتليتيكو يوم 24 سبتمبر المقبل، في إطار الجولة السادسة، أما مواجهة الإياب فستلعب يوم 4 فيفري 2024، في إطار الجولة 23.
⚽🔥 Primero en Cívitas @Metropolitano y luego en el Santiago Bernabéu.
🗓 ¡Conoce cuándo se verán las caras @Atleti y @realmadrid en la próxima temporada de #LALIGA! pic.twitter.com/Qlkl8O1Xgj
— LaLiga (@LaLiga) June 22, 2023