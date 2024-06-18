-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الكشف عن موعد مبارتي كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

عمر سلامي
  • 77
  • 0
الكشف عن موعد مبارتي كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة
أرشيف
لقطة من مباراة ريال مدريد وبرشلونة

كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، عن موعد كلاسيكو “الليغا” بين ريال مدريد وبرشلونة في موسم 2024-2025.

وأسفرت قرعة “الليغا” لموسم 2024-2025 عن مواجهة ريال مدريد لغريمه التقليدي برشلونة في كلاسيكو الذهاب يوم 27 أكتوبر بملعب “سانتياغو برنابيو”.

وستلعب مباراة الإياب بين الريال والبارسا، يوم 11 ماي من العام المقبل 2025.

وسينطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني يوم الأحد 18 أوت 2024.

وسيستهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه، بمواجهة مضيّفه نادي مايوركا، في إطار الجولة الأولى من الموسم الجديد.

أما نادي برشلونة فسيتنقل في الجولة الأولى لمواجهة نادي فالنسيا.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: كواليس مباراة “الخضر” في أوغندا

بِالفيديو: كواليس مباراة “الخضر” في أوغندا

المنتخب الوطني لألعاب القوى بدوالا تحسبا للمشاركة في البطولة الإفريقية

المنتخب الوطني لألعاب القوى بدوالا تحسبا للمشاركة في البطولة الإفريقية

الاتحاد الفرنسي يصدر بيانا حول إصابة مبابي

الاتحاد الفرنسي يصدر بيانا حول إصابة مبابي

مدرب البرتغال يدافع عن رونالدو

مدرب البرتغال يدافع عن رونالدو

لمّا شارك زيدان في بطولة أمم أوروبا بِعُمر 12 سنة فقط!

لمّا شارك زيدان في بطولة أمم أوروبا بِعُمر 12 سنة فقط!

بِالفيديو: مدرّب هولندا يفرك أنفه ثمّ يلعق أصبعه!

بِالفيديو: مدرّب هولندا يفرك أنفه ثمّ يلعق أصبعه!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد