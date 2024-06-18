الكشف عن موعد مبارتي كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، عن موعد كلاسيكو “الليغا” بين ريال مدريد وبرشلونة في موسم 2024-2025.

وأسفرت قرعة “الليغا” لموسم 2024-2025 عن مواجهة ريال مدريد لغريمه التقليدي برشلونة في كلاسيكو الذهاب يوم 27 أكتوبر بملعب “سانتياغو برنابيو”.

وستلعب مباراة الإياب بين الريال والبارسا، يوم 11 ماي من العام المقبل 2025.

🗓️ Les dates du Clásico pour la prochaine saison de championnat espagnol ! 👉 27 octobre 2024 à Madrid

👉 11 mai 2025 à Barcelona pic.twitter.com/hxyEg4fxdJ — LigActu 🇪🇸 (@LigActu) June 18, 2024

وسينطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني يوم الأحد 18 أوت 2024.

وسيستهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه، بمواجهة مضيّفه نادي مايوركا، في إطار الجولة الأولى من الموسم الجديد.

🚨 OFFICIEL ! ⚔️ Voici les affiches de la 1ere journée de la saison 24/25 de #LALIGAEASPORTS ! pic.twitter.com/X1XEq81j22 — LigActu 🇪🇸 (@LigActu) June 18, 2024

أما نادي برشلونة فسيتنقل في الجولة الأولى لمواجهة نادي فالنسيا.