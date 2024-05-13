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رياضة

الكشف عن موعد ومكان إجراء مباراة أوغندا والجزائر

عمر سلامي
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الكشف عن موعد ومكان إجراء مباراة أوغندا والجزائر
أرشيف
المنتخب الجزائري

سيلعب المنتخب الجزائري، مباراة الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، أمام أوغندا، بملعب مانديلا الوطني بنامبول في كمبالا.

وحسب موقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، فإن المباراة ستقام يوم 10 جوان المقبل، بداية من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر.

وأعلن الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إنه تلقى الموافقة من الاتحاد الإفريقي للعبة، من أجل الاستقبال في كمبالا.

وقال الاتحاد الأوغندي في بيانه: ” منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “CAF” الإذن الرسمي لاستضافة المباريات الدولية على ملعب مانديلا الوطني “نامبول”، وهذا يعني أن أوغندا ستستضيف مباريات تصفيات كأس العالم 2026 المقبلة ضد بوتسوانا والجزائر خلال شهر جوان في نامبول.

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