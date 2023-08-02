الكشف عن موعد ومكان إجراء مباراة “الخضر” ضد تنزانيا

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن موعد ومكان إقامة مباراة المنتخب الوطني، ومنتخب تنزانيا لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات كأس إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وستلعب المباراة في السابع من شهر سبتمبر القادم، بداية من الساعة الثامنة ليلا، بملعب 19 ماي بعنابة.

وسيدير المباراة الحكم البنيني لويس هونغاناندي، بمساعدة مواطنيه إريك أيمافو ايمار أولريس كمساعد أول وجوناتاش كوفي مساعد ثاني، والحكم الرابع عيسى محمد.

وتأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس إفريقيا كوت ديفوار، حيث يتصدر المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة، 15 نقطة، فيما يحتل منتخب تنزانيا المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويتواجد منتخب أوغندا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل منتخب النيجر المجموعة بنقطتين.