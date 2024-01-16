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الجزائر

الكشف عن موعد ومكان تنظيم صالون التوظيف

الشروق أونلاين
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الكشف عن موعد ومكان تنظيم صالون التوظيف

سيتم تنظيم الطبعة الـ11 لصالون التوظيف “امبلوايتيك كونكت” يومي 27 و28 من يناير الجاري بالقاعة البيضوية للمركب الأولمبي 5 جويلية، حسبما أفاد به الثلاثاء، بيان للمنظمين.

وأوضح البيان أن هذه الطبعة التي تنظم تحت رعاية وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، بمشاركة مؤسسات من جميع القطاعات، بما في ذلك الشركات الناشئة والشركات المبتكرة، تهدف إلى الترويج لفرص العمل والمواھب والشركات الجزائرية، وكذا تبادل المعارف ونقل المھارات، إضافة إلى تعزيز نظام بيئي يشارك فيه جميع الناشطين الاقتصاديين.

كما يعد هذا الصالون فرصة لجمع أزيد من 100 شركة تقترح أكثر من 2500 فرصة عمل، وكذا فضاء لجميع فئات الباحثين عن العمل، سواء كانوا خريجين جدد أو ذوي الخبرة، فضلا عن استقبال زيارات أكثر من 20 ألف مترشح، وفقا لوكالة التوظيف “امبلوايتيك”، منظمة التظاهرة.

وسيشهد “أمبلواتيك كونكت” تنظيم العديد من الورشات التي تهدف إلى دعم الباحثين عن عمل وكذا للترويج لمختلف المھن والمؤسسات التي تنمي وتعزز انتعاش سوق العمل، يضيف البيان.

وأوضح المنظمون، أن “الدخول إلى الصالون مجاني للباحثين عن عمل عند التسجيل عبر الرابط connect.emploitic.com“.

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