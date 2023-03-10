الكشف عن نتائج تحقيقات المخابرات البلجيكية حول رشاوى المغرب

كشفت تقرير لـ “راديو فرنسا”وصحيفة لوسوار البلجيكية النقاب عن نتائج تحقيقات المخابرات البلجيكية حول رشاوي المغرب داخل البرلمان الأوروبي والتي تفجرت تحت مسمى “ماروك غيت”.

وتحدث الصحفي بونوا كلومبا أحد أعضاء فريق تحقيق “راديو فرنسا” عن النائب الإيطالي السابق بالبرلمان الأوروبي الاسم الذي تكرر ذكره في الفضيحة أنطونيو بانزيري وعلاقاته مع مخابرات المخزن المغربي وولائه لهم.

وكشف فريق التحقيق أنه وبتاريخ 4 جوان 2022، احتفظت المخابرات البلجيكية بالمحادثة المشفرة للغاية التي اعترضوها بين الاشتراكي الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري وزوجته أثناء سفرهما إلى المغرب.

وقال فرانشيسكو جيورجي، أحد المتعاونين السابقين مع بيير أنطونيو بانزيري، في ديسمبر 2022 “لقد كان المغربي عتمون يجلب الأموال من وقت لآخر إلى شقته في باريس بشكل غير منتظم”.

وتابع التقرير نشر ما توصل إليه التحقيق والذي أكد أنه تم تنبيه أجهزة الأمن البلجيكية في عام 2021 من قبل خمسة أجهزة استخبارات أوروبية، منذ ذلك الحين، يشتبهون في أن عضو البرلمان الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري، هو محور شبكة واسعة من التدخل والفساد تعمل داخل المؤسسات الأوروبية.

في جويلية 2022 فتح المدعي الفيدرالي البلجيكي. تحقيقا في فساد وغسيل أموال تخص عدد من البرلمانيين الذين يعملون في الخفاء للتأثير على قرارات مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وكتب المحققون في مذكرة رفعت عنها السرية: “مبالغ كبيرة (عدة ملايين يورو) يدفعها المغرب سرا ونقدا”.

وذكر التحقيق أن فريقا مكونا من ثلاث ايطاليين كانوا من بين النواب الذين تلقوا رشاوي وعلى رأسهم بانزيري هذه الشخصية البارزة في البرلمان الأوروبي التي ترأست وفد العلاقات مع البلدان المغاربية وكذلك اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان.

كما شارك في رئاسة اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. في هذه المجموعة الصغيرة ، نجد أيضًا النائب الإيطالي أندريا كوزولينو ، والملحق البرلماني فرانشيسكو جيورجي (رفيق نائب رئيس البرلمان اليوناني إيفا كايلي) ، الذين عملوا على التوالي لصالح أحدهما والآخر.

وقال المحققون أن هذا الفريق عمل تحت رئاسة ضابط مخابرات مغربي يدعى محمد ب. وحسب تقديرات المخابرات البلجيكية. معروف منذ عام 2008 بأنشطة التدخل في بلجيكا، وكان نشطًا أيضًا في فرنسا، حيث تتم مقاضاته بتهمة فساد الموظفين العموميين، كما كان مشتبهًا بالفعل في قيامه برشوة شرطي فرنسي (بالمال والرحلات) من أجل الحصول على هوية الأشخاص لحساب المغرب.

كما كشف التحقيق أن الضابط المغربي حصل على معلومات عن رحلات وزراء جزائريين إلى فرنسا.

وقال التحقيق أنه منذ عام 2008، كان للمغرب مكانة خاصة داخل المؤسسات الأوروبية تسمح له بالاستفادة من سلسلة كاملة من المزايا دون التقيد بالضرورة بمؤسساته بسبب الرشاوى.

وفي وقت سابق اتهم عالم البيئة الفرنسي السابق عضو البرلمان الأوروبي، خوسيه بوفي، وزير الزراعة المغربي ورئيس الوزراء المغربي الحالي عزيز أخنوش بمحاولة رشوته بشأن اتفاقية التجارة الحرة – التبادل الزراعي.

وفقًا لتسريب وثائق رسمية مغربية، تشير رسالة من سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي بتاريخ 2013 إلى أن أنطونيو بانزيري كان سيُدعى أيضًا “لرفع مستوى الوعي بين النواب الإيطاليين من أجل التصويت الإيجابي على اتفاقيات الصيد” .