الكعبة بلا ملبّين وبعدد قليل من المصلين.. صورة تصنع الجدل!

قارنوا بينها وبين الملاهي والملاعب

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، صورة للحرم المكي فارغا من المصلين، حيث يظهر فيها عدد قليل جدا منهم حول الكعبة.

وقال ناشرو الصورة بأنها حديثة، لكن أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس أنها هي من وزعتها في جوان الماضي في ذروة انتشار الوباء في العالم مع تعليق “مصلّون يؤدّون صلاة الفجر في الحرم المكّي”.

ويظهر في الصورة عدد قليل من المصلين في مساحة محدّدة من الحرم المكّي مع احترام اجراءات التباعد الجسدي.

وجاء في التعليق المرافق: “الكعبة بلا ملبّين، يصلّي بها بعض عمّال النظافة، تخيلوا أنه في العشر الأوائل من ذي الحجة هكذا حال الكعبة… لقد عطلوا شعائر الله وصدّوا عن البيت الحرام في الوقت الذي فيه ملاعب كرة القدم يحضر فيها آلاف المتفرجين”.

وبحسب التقرير فقد حظي المنشور بمئات المشاركات في صفحات عدّة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء تداوله في الفاتح من ذي الحجّة، وقارن البعض بين منظر الحرم المكي فارغا وبين صور حفلات ومباريات.

وأضافت بعض المنشورات صوراً تظهر الآلاف من جماهير المنتخب الإنجليزيّ خلال نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم التي فاز فيها المنتخب الإيطاليّ الأحد، للقول إنّ دور العبادة بقيت المكان الوحيد الذي تطبّق فيه الإجراءات الوقائيّة اليوم.

وعلى النقيض من ذلك دافع نشطاء عن احترام إجراءات الوقاية، وقالوا لو سمحوا بالحج بالطاقة الاستيعابية الكاملة لقال الكثيرن إن همهم المادة ولا يهمهم سلامة المسلمين، ولو منعوا الحج لقالا عطلوا شعيرة من شعائر الله.

يذكر أن الصورة التقطت قبل أيّام من انطلاق مناسك الحجّ لسنة 2020 والتي شارك فيها نحو 10 آلاف مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم في 2019، في موسم غير مسبوق من حيث طبيعة التنظيم والعدد بسبب تفشّي فيروس كورونا.