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الجزائر

“الكلا” يطالب بتأجيل الامتحانات الرسمية

وليد. ع
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“الكلا” يطالب بتأجيل الامتحانات الرسمية

دعا الناطق الرسمي للمجلس الوطني لثانويات الجزائر زبير روينة، وزارة التربية، إلى تأجيل الامتحانات الرسمية المقررة شهر جوان المقبل، مطالبا بمراعاة التأخر المسجل في البرنامج الدراسي ببعض الولايات والذي بلغ 40 يوما.

وأوضح المتحدث، عقب اللقاء الذي جمعهم بوزير التربية الوطنية محمد واجعوط، أن إضراب الأستاذة نتج عنه تأخر في الدروس تجاوز 40 يوما، فيما طالب الوزارة بمراعاة تأخر البرنامج وانعكاساته.

وفي ملف مراجعة القانون الخاص بمستخدمي التربية، قال المتحدث إنه لا يعد أولوية بالنسبة لتنظيمهم، على اعتبار أن الملف عرف نقاشا سابقا دون تسويته، مشيرا إلى ملفات أكثر استعجالا.

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