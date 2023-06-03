-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات
الذكاء الاصطناعي

الكلمة الأكثر جاذبية في السيرة الذاتية عام 2023

الشروق أونلاين
  • 315
  • 0
الكلمة الأكثر جاذبية في السيرة الذاتية عام 2023

إذا تضمنت سيرتك الذاتية شيئا عن تحكّمك في التعامل مع برامج تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإن فرصك ستكون أعلى للحصول على الوظيفة المطلوبة.

إذ تقول المستشارة ديانا عراجي في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن ظهور برامج مثل “شات جي بي تي” “وبارد”، قد حوّل “الذكاء الاصطناعي” إلى الكلمة المفتاحية التي يبحث عنها الجميع عندما يتعلق الأمر بالتوظيف.

وقالت عراجي إن عبارة “الذكاء الاصطناعي” أو AI، باتت الكلمة التي يتطلع أرباب العمل لرؤيتها في السيرة الذاتية لطالبي العمل.

ولذلك، فإن ذكرها سيعني أن الباحث عن عمل مواكب لآخر توجّهات السوق ومتطلباته المهارية والتكنولوجية.

كما أشارت المتحدثة إلى أن عددا كبيرا من الموظفين، يتعاملون بالفعل ومنذ زمن ليس بالقصير، مع أدوات وبرامج تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

فكلّ ما عليهم القيام بهم، هو ذكر هذا الأمر في السيرة الذاتية، دون الحاجة للخضوع لدورات تدريبية لاكتساب هذه المهارة.

مقالات ذات صلة
تعرف على تفاصيل حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف

تعرف على تفاصيل حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف

توبولينو : هذه سيارة فيات الجديدة وهذا سعرها

توبولينو : هذه سيارة فيات الجديدة وهذا سعرها

التضخم يضرب الاقتصاد العالمي

التضخم يضرب الاقتصاد العالمي

لهذا السبب.. روضة أطفال في السويد ترفض “بوتين” !  

لهذا السبب.. روضة أطفال في السويد ترفض “بوتين” !  

عادل إمام يقاضي وزير المالية المصري لهذا السبب

عادل إمام يقاضي وزير المالية المصري لهذا السبب

الإنفاق على التبغ ومنتجاته في الدول العربية

الإنفاق على التبغ ومنتجاته في الدول العربية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد