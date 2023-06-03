الكلمة الأكثر جاذبية في السيرة الذاتية عام 2023

الذكاء الاصطناعي

إذا تضمنت سيرتك الذاتية شيئا عن تحكّمك في التعامل مع برامج تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإن فرصك ستكون أعلى للحصول على الوظيفة المطلوبة.

إذ تقول المستشارة ديانا عراجي في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن ظهور برامج مثل “شات جي بي تي” “وبارد”، قد حوّل “الذكاء الاصطناعي” إلى الكلمة المفتاحية التي يبحث عنها الجميع عندما يتعلق الأمر بالتوظيف.

وقالت عراجي إن عبارة “الذكاء الاصطناعي” أو AI، باتت الكلمة التي يتطلع أرباب العمل لرؤيتها في السيرة الذاتية لطالبي العمل.

ولذلك، فإن ذكرها سيعني أن الباحث عن عمل مواكب لآخر توجّهات السوق ومتطلباته المهارية والتكنولوجية.

كما أشارت المتحدثة إلى أن عددا كبيرا من الموظفين، يتعاملون بالفعل ومنذ زمن ليس بالقصير، مع أدوات وبرامج تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

فكلّ ما عليهم القيام بهم، هو ذكر هذا الأمر في السيرة الذاتية، دون الحاجة للخضوع لدورات تدريبية لاكتساب هذه المهارة.