الكلّ يحترم اللاعبين المسلمين الصّائمين إلّا اتحاد الكرة الفرنسي

نشرت إدارة نادي أندرلخت البلجيكي، الثلاثاء، صورا للاعبي فريقها الكروي المُسلمين، وهم يتناولون وجبة الإفطار.

وأظهرت الصور المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني، رفقة ثلاثة زملائه من السنيغال وغينيا كوناكري ونيجيريا، يُفطرون بعد صيام يوم (الإثنين) من شهر رمضان الفضيل.

وتُبدي إدارة نادي أندرلخت وفرق بلجيكا احتراما للاعبين المسلمين، والأمر ذاته في إنجلترا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وبِالمُقابل، يبقى اتحاد الكرة الفرنسي يُفضّل التطرّف والشذوذ بـ “فتاويه” المُضادّة لِفريضة الصّيام، على غرار ما حدث للمدافع الدولي الجزائري جوين حجام في فريقه نانت.