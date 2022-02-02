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الكمامة لم تعد إلزامية في الساحات العامة بفرنسا 

الشروق أونلاين
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الكمامة لم تعد إلزامية في الساحات العامة بفرنسا 

لم يعد وضع الكمامة إلزاميًا في الأماكن المفتوحة في فرنسا اعتبارًا من الأربعاء، ضمن خطة أقرتها الحكومة الفرنسية لرفع بعض قيود كوفيد-19.

وبدأت الحكومة الفرنسية رفع بعض قيود كوفيد-19، منها إلغاء القيود التي كانت مفروضة في الأماكن التي كانت تستقبل جمهورًا مثل الملاعبو المراكز الثقافية، فضلا عن إلغاء إلزامية العمل عن بعد.

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن أنه، في حال اتّضاح اتجاهات تطور الجائحة، سيعمل على “التخفيف بشكل واضح من البروتوكولات الصحية في المدارس، عند انتهاء عطلة” فيفري مارس المدرسية.

من جهتها، أعلنت الحكومة النروجية الثلاثاء رفع معظم القيود المضادة لتفشي كوفيد-19، معتبرةً أن المجتمع يمكن ويجب “أن يتعايش مع الفيروس”.

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