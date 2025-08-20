“الكناباست” تثير مُجددا ملف التعويضات لرفع العلاوات والمنح

شددت على التعامل الجدي مع النزاعات المهنية المحلية العالقة

طالبت نقابة المجلس الوطني المستقبل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، القائمين على وزارة التربية الوطنية، بأهمية فتح ملف تعديلات النظام التعويضي، لأجل توسيع دائرة المنح والعلاوات والرفع من قيمتها، إلى جانب الحرص على التعامل الجدي مع مختلف الملفات المستعجلة، على غرار “النزاعات المهنية” العالقة على مستوى الولايات، فضلا عن فتح المجال لتنقل الأساتذة في إطار التبادلات والتحويلات التقليدية وتقريبهم بذلك من مقار سكناهم.

وعقب اختتام أشغال الدورة العادية للجمعية العامة الوطنية، والمنعقدة أيام 14 و15 و16 أوت الجاري، بثانوية الشهيد بن ساحلي حسان، دائرة التنس ولاية الشلف، قررت الجمعية العامة الوطنية لنقابة “الكناباست” رفع مجموعة انشغالات إلى الوزارة الوصية.

وطالبت في هذا الشأن بأهمية الحرص على جدية مسار المفاوضات المتعلقة بتعديلات ومراجعة القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية 25-54، بشكل يعزز مكانة الأستاذ المربي، كعنصر محوري في بناء وتكوين جيل الغد، ويرتقي بمهنة الأستاذية إلى مرتبة تليق برسالتها السامية.

علاوة على ذلك، دعت النقابة إلى أهمية الحرص على إصدار تعديلات هامة تستجيب لمقترحات النقابة المرفوعة، خاصة أنه سبق لها أن أعلنت عن رفضها لبعض المضامين التي جاء بها التشريع الجديد.

وإلى جانب ذلك، وبعد نقاش واسع وصريح ومسؤول، دعت النقابة في بيان صدر عنها بتاريخ 19 أوت الجاري، إلى ضرورة فتح ملف تعديلات النظام التعويضي، لأجل توسيع دائرة المنح والعلاوات والرفع من قيمتها، فضلا عن المطالبة بالتعامل الجدي مع الملفات المرفوعة والتكفل بها في آجالها، خاصة ما تعلق بالنزاعات المهنية العالقة على مستوى الولايات، وفتح المجال لتنقل الأساتذة في إطار التبادلات والتحويلات التقليدية، وبالتالي تحقيق الهدف المبتغى وهو تقريب المعنيين من مقار سكناهم.

بالإضافة إلى ما سبق، وجهت النقابة نداء إلى السلطة الوصية تطالبها من خلاله بأهمية تكريس التشاركية الفعلية الإيجابية محليا ووطنيا، بعقد لقاءات ثنائية منتظمة تشمل مختلف الجوانب المهنية والاجتماعية والبيداغوجية التعليمية والتربوية، مع وضع حد نهائي للتضييق على الحريات النقابية والعمل النقابي، والذي تمارسه بعض الإدارات محليا عبر تعليمات موصوفة بغير القانونية، وضمان بذلك حصانة الممثل النقابي وحمايته.

وبناء على ما سلف، دعت “الكناباست”، إلى ضرورة تفعيل هيئاتها محليا وولائيا لتبليغ المستجدات، وإزالة الغموض، ومناقشة واقع الحال استعدادا لمواجهة الرهانات المستقبلية المهنية والاجتماعية الجد صعبة.

ونبهت نقابة الكناباست إلى تراكم انشغالات الأساتذة، وهو ما يهدد الاستقرار الاجتماعي داخل المؤسسات التربوية مع اقتراب الدخول المدرسي الجديد.

وشددت الجمعية العامة الوطنية للنقابة على تمسكها بخيار النضال النقابي المستقل، كحق دستوري، مجددة تمسكها بتحقيق مطالبها المرفوعة في مختلف البيانات السابقة.