“الكناباست” تستأنف إضرابها هذا الثلاثاء

للأسبوع الثالث على التوالي

قررت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، استئناف إضرابها الوطني المتجدد أسبوعيا، إذ تمت دعوة أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة، إلى التوقف عن العمل بدءا من اليوم الثلاثاء ليومين.

وأكدت النقابة في بيانها، بأن ردود وزارة التربية، حول لائحة المطالب المرفوعة مسبقا، لم ترق إلى تطلعات الأساتذة، الأمر الذي أدى إلى قرار الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي بدءا من الثلاثاء، وشددت بأنها لن تتراجع عن خيار الاحتجاج إلى غاية الاستجابة لمطالبها الـ12،خاصة ما تعلق بتحسين القدرة الشرائية والزيادة في الأجور، بالإضافة إلى تمكين الأستاذ من الحصول على سكن لائق يحفظ ويصون كرامته.

ويواصل الأساتذة، مقاطعة الأعمال الإدارية، إذ رفضوا تسليم علامات فروض الفصل الدراسي الأول للإدارة، في إطار التصعيد، فيما تم الإعلان عن مقاطعة صب علامات الاختبارات الفصلية أيضا.