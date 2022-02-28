“الكناباست” تستأنف الإضراب للأسبوع السابع

أعلنت تمسكها بمقاطعة صب النقاط

استأنفت، الاثنين، نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، إضرابها بصيغته المتجددة أسبوعيا لمدة يومين، إذ تم التوقف عن الدراسة عبر مؤسسات الوطن بنسبة متفاوتة أدناها 3 بالمائة وأعلاها 95 بالمائة، للفت انتباه السلطات العمومية حول مطالبها المتعلقة بتحسين الوضع المهني والاجتماعي للأستاذ، من خلال إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات.

أوضح، مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة “الكناباست”، لـ”الشروق”، أن الأساتذة قد استجابوا للإضراب في يومه الأول بنسب متفاوتة، تراوحت بين 60 و95 بالمائة، واستجاب أساتذة التعليم المتوسط للإضراب بنسبة تراوحت بين 30 و75 بالمائة، في حين توقف أساتذة التعليم الابتدائي عن العمل بنسبة مئوية أدناها 3 بالمائة وأعلاها 30 بالمائة، مشيرا إلى أن بعض الثانويات بولايات المسيلة، النعامة، تيزي وزو، بومرادس، بجاية، البويرة، وهران، عنابة، قسنطينة والجزائر العاصمة، قد استجابت للحركة الاحتجاجية بنسبة 100 بالمائة.

وقال المتحدث، بأن الأساتذة عقدوا بمؤسساتهم التربوية، جمعيات عامة، لتجديد مطالبة الوزارة الوصية بتعديل القانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع التربية الذي لم تفرج الوصاية عن نسخته الأولية لحد الساعة، رغم الإعلان عن إصلاح القانون العام للوظيفة العمومية، وملف تحيين منحة المنطقة الجغرافية التي لا تزال تحتسب على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989، بالإضافة إلى المطالبة بإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات وتوسيع دائرتها، لتحسين الوضع الاجتماعي والمهني للمربين، وتحقيق التعايش مع الزيادات في الأسعار والحق في استرجاع التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، على أن يقوموا اليوم الثلاثاء بعقد مجالس ولائية، لتقييم الإضراب ورفع مقترحات حول الاستراتيجية المستقبلية.

وأكد محدثنا بأن الأساتذة أعلنوا التمسك بقرار مقاطعة صب النقاط، إلى حين استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم والتي لم تعرف طريقا للتسوية. فيما أشار إلى تعرض عديد الأساتذة بولاية البيض لضغوطات رهيبة من قبل الإدارة والأولياء بسبب المقاطعة.