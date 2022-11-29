“الكناباست” تستعجل الحصول على مشروع القانون الأساسي

لأجل إثرائه ومناقشته الميدانية قبل المصادقة عليه

تجدد نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مطالبة القائمين على وزارة التربية الوطنية، بضرورة تمكينها من الحصول على نسخة ورقية عن مسودة المشروع الأساسي الخاص بالمستخدمين التابعين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، قصد الإثراء والمناقشة الميدانية على مستوي هيئات النقابة، قبل إيداعه على مستوى اللجنة الحكومية المختصة.

وعبر المكتب الوطني لنقابة “الكناباست”، عن استغرابه الشديد من سياسة فرض الأمر الواقع، المنتهجة من طرف الوصاية، من خلال فرض مشروع غيبت منه الدراسة والإثراء الميداني، وذلك على خلفية رفضها تسليم الشركاء الاجتماعيين نسخة ورقية عن المشروع، فيما أعلن عن رفضه المطلق لسياسة القفز على التعهدات وتجاهل الالتزامات المعلن عنها خلال لقاء الوزارة مع النقابات في الـ25 أكتوبر 2021، وهو تاريخ تنصيب اللجنة التقنية المكلفة بإعداد مشروع التعديلات المرتبطة بالقانون الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية، على حد تعبيره.

ويؤكد المكتب الوطني على استعداده التام لتقديم مواقفه ورؤيته ومقترحاته، والمرافعة عليها بعد الحصول على المشروع المعد من طرف اللجنة التقنية، وهو ما وعد به رسميا وزير التربية الوطنية، خاصة في الوقت الذي أودع فيه المكتب الوطني للنقابة مراسلة رسمية على مستوى الوزارة الوصية تحت رقم 777 بتاريخ 10 أفريل 2022، والمتضمنة تمسك النقابة بضرورة إيفادها بنسخة عن المشروع الأولي.

ويدعو المكتب الوطني للنقابة الأساتذة إلى تدارس الموضوع على مستوي الجمعيات العامة، لضبط استراتيجية ميدانية وطنية موحدة تجاه الملف وتطوراته.

يذكر أن الوزارة الوصية قد عقدت السبت المنصرم، لقاء إعلاميا جمعها بممثلين عن 28 نقابة مستقلة، حول مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، أين تم عرض مخرجاته ومبادئه ومخططاته الأولى على الشركاء الاجتماعيين.