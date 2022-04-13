“الكناباست” تشكو وزارة التربية إلى وسيط الجمهورية

هددت بالعودة إلى الإضراب بسبب منحة المردودية

هددت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع بالعودة إلى الإضراب، فيما حملت القائمين على وزارة التربية الانسداد الحاصل، في حين رفعت نقابة “كناباست تبسة” شكوى لوسيط الجمهورية بخصوص تعليق منحة المردودية للأساتذة المضربين.

أوضح مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة الكنابست لـ”الشروق”، أن الأساتذة شرعوا في عقد مجالس ولائية وجمعيات عامة بمؤسساتهم،تحضيرا لعقد المجلس الوطني، وسط قلق لدى الأساتذة من لجوء الوزارة إلى معاقبتهم في رواتبهم، من خلال القرار الأخير القاضي بتعليق منحة “المردودية “، إلى حين تراجعهم عن مقاطعة الأعمال الإدارية المرتبطة بصب علامات التلاميذ في النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، الأمر الذي جعلهم أقرب من العودة إلى الإضراب.

وقال المتحدث بأن استفزازات الوزارة،أعادت المفاوضات بين الوصاية والنقابة، إلى النقطة الصفر، رغم أن الأساتذة جمدوا الإضراب الوطني بصيغته المتجدد أسبوعيا لمدة يومين، الذي دام سبعة أسابيع.

وقررت “كناباست” تبسة، تقديم شكوى لوسيط الجمهورية ابراهيم مراد ولوالي الولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي، بخصوص قرار الوزارة تجميد منحة تحسين الأداء التربوي للأساتذة، وتؤكد النقابة أنها استندت في شكواها على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والقانون المتعلق بكيفيات ممارسة العمل النقابي، بعدما تبين بأن الإجراء مخالفا لكل المرجعيات القانونية والإنسانية وحتى لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.