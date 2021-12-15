“الكناباست” تنتقد الخصم من رواتب الأساتذة المضربين

في وقت تتخذ التلاميذ كرهائن لتحقيق مطالبها

انتقدت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، قرار الوزارة الخصم من رواتب الأساتذة المضربين ومن منحة المردودية، فيما وصفت القرار بالعقابي.

جددت نقابة “الكناباست” على لسان أمينها الوطني المكلف بالإعلام والاتصال مسعود بوديبة، تمسكها بالحركات الاحتجاجية والتوقف عن العمل أسبوعيا على مدار يومين، على غرار الاعتصامات الجهوية والولائية أمام مقرات مديريات التربية، لحمل السلطات العمومية على الاستجابة لمطالبهم خاصة ما تعلق بتحسين القدرة الشرائية وإعادة النظر في سياسة الأجور والتعويضات.

ونقل المتحدث عن الأساتذة استياءهم من القرارات الانفرادية الصادرة عن الوزارة، دون العودة إلى النقابة كشريك اجتماعي، خاصة عقب اللجوء إلى تنقيط الأساتذة المضربين بعلامة صفر في “منحة المردودية” مع الخصم من رواتبهم الشهرية.

ويواصل الأساتذة المقاطعة الإدارية لكافة الأعمال الإدارية المرتبطة بصب علامات التلاميذ وتسليمها للإدارة مع الاحتفاظ بأوراق إجابات المتعلمين والامتناع عن تصحيح الاختبارات مع التلاميذ، بالإضافة إلى الاحتفاظ بنتائج الفروض والاختبارات دون الإعلان عنها، إلى غاية الالتزام بحل مشاكل الأساتذة في خطوة تظهر لجوء الأساتذة إلى استخدام التلاميذ كرهينة لمساومة السلطات.