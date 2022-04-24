“الكناباست” تواصل مقاطعة صب العلامات وتتبرأ من إقحام التلاميذ

انتقدت إجراءات الخصم من منحة المردودية

أعلنت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية مواصلة مقاطعة صب علامات التلاميذ الخاصة بالفروض والاختبارات الفصلية على الأرضية الرقمية في المراحل التعليمية الثلاث وبكل مستوياتها، فيما قررت اللجوء إلى تصعيد الحركات وتدعيمها باعتصامات ولائية وجهوية ووطنية، احتجاجا على جملة القرارات المتخذة مؤخرا من قبل وزارة التربية الوطنية بتجميد منحة تحسين الأداء التربوي “المردودية”.

وينتقد المجلس الوطني بشدة السياسة السلبية التي انتهجتها وزارة التربية الوطنية، خلال الفترة الأخيرة إزاء النزاع القائم بينها وبين نقابة “كناباست”، ويحملها مسؤولية الانسداد الواقع بسبب جملة الإجراءات الموصوفة بالاستفزازية وغير المؤسسة، والتي أريد لها أن تتزامن وفترة عقد الجمعيات العامة والمجالس الولائية وعشية عقد دورة المجلس الوطني يومي 28 و29 مارس 2022 قبل تأجيلها بسبب عدم توفير المكان.

وأعلنت النقابة الانخراط في الإضراب الوطني المعلن من طرف تكتل نقابات الوظيفة العمومية يومي الثلاثاء 26 والأربعاء 27 أفريل الجاري رغم تحذير وزارة العمل باعتباره “التنسيقية الجزائرية” غير معتمدة.

من جهة أخرى، يتبرأ المجلس الوطني المنعقد في دورة طارئة يومي 22 و23 أفريل بثانوية بن تفتيفة بولاية البلدية، بحضور ممثلي 40 ولاية، من أي ممارسات وحركات استهدفت وتستهدف المؤسسات التربوية من خلال الزج بأبنائنا التلاميذ وأوليائهم في نزاع ثنائي نقابة- إدارة، خاصة وأن المتعلمين يزاولون دراستهم بصفة منتظمة، مستفيدين من مختلف العمليات البيداغوجية التعليمية التعلمية والتقييمية وفق المعايير البيداغوجية المعمول بها في هذا الشأن.

كما يستنكر المجلس ما وصفه بـ”التماطل المفضوح” للقائمين على وزارة التربية الوطنية، في تعاطيهم مع مختلف الملفات ذات الطابع الولائي والتي شهدت اتساعا واحتقانا غير مسبوقين رغم التزامهم بتسويتها والتكفل بها منذ الثلاثي الأول من السنة الدراسية 2021/2022، فيما أعلن تمسكه بفحوى المراسلة الموجهة إلى وزير التربية الوطنية المسجلة تحت رقم 777 والمؤرخة يوم 10 أفريل المتضمنة موقف مقاطعة النقابة تنصيب اللجنة المشتركة التي تضم نقابات القطاع حول تعديلات القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.