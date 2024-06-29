“الكناباست” متشبث بالمشاركة في إثراء القانون الأساسي

التزامًا بأوامر الرئيس تبون للارتقاء بمهنة الأستاذية

جدد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مطالبة القائمين على وزارة التربية الوطنية، بالحصول على نسخة من مشروع القانون الأساسي الخاص بالأستاذ، محل العرض على مستوى مجلس الوزراء، وتمكينه من الاطلاع على مضامينه، فيما عبر عن استنكاره لمختلف السناريوهات التي تحاك من قبل عديد الأطراف بغرض المساس بمكاسب الأستاذ، خصوصا ما تعلق بالمهام المسندة إليه، وبفلسفة التوازي والتساوي في الرتب المستحدثة لترقية الأستاذ وفق المسارين البيداغوجي والإداري، على حد تعبيره.

وإلى ذلك، دعا المجلس إلى أهمية التكفل التام بتلاميذ أقسام الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط، “المتعثرين” في امتحاني شهادتي تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط، من خلال العمل على إعادة إدماج أكبر عدد ممكن منهم، لحمايتهم من الشارع، عن طريق الاستناد إلى آليات وإجراءات قانونية ساري المفعول بها.

وفي بيان صدر عنه، السبت، عقب اجتماع استمر ثلاثة أيام، لمناقشة الوضع العام وتقييمه للنشاط النقابي، جددت نقابة “الكناباست” التأكيد على إشراكها في إثراء ومراجعة وتصحيح القانون الأساسي الخاص بالأستاذ وبعمق، التزاما بأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي تهدف إلى الارتقاء بسلم “مهنة الأستاذية”، من خلال الرفع في رتبة ومكانة المعلم المربي ماديا واجتماعيا ومعنويا.

وفي هذا الصدد، عبرت النقابة عن إدانتها بشدة لكافة السيناريوهات التي تستهدف الأستاذ المربي من خلال العمل على خلق بؤر الفتن والنزاعات الفردية والجماعية، في عديد مؤسسات التربية والتعليم، فضلا عن حملات التشويه والتلفيق، وكذا حملات التشويه الممنهجة التي تشن من أطراف أضحت مكشوفة ومعروفة لدى الجميع، على وصف المصدر.

وعبرت النقابة مجددا عن رفضها القطعي المساس بهيبة ومكانة الأستاذ المربي، باعتباره المحور الأساس للعملية التعليمية والبيداغوجية والتربوية.