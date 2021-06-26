“الكناري” على بعد 90 دقيقة من النهائي

إياب نصف نهائي كأس "الكاف" (الأحد بداية من الساعة 20:00)

ش. القبائل – كوتون سبور الكاميروني

سيكون فريق شبيبة القبائل على بعد 90 دقيقة من المباراة النهائية، وذلك عند إستضافة كوتون سبور الكاميروني، سهرة الأحد على ملعب 5 جويلية الأولمبي، من دون جمهور، في مباراة كبيرة واعدة ومفخخة، رغم فوز الشبيبة في لقاء الذهاب بهدفين مقابل واحد، يتوجب فيها على زملاء بن شريفة توخي الحيطة والحذر من منافس سيلعب كل أوراقه لكسب تأشيرة التأهل، علما أن المباراة ستكون تحت إدارة الحكم التونسي صادق السالمي.

ويتجه مدرب الشبيبة، الفرنسي دونيس لافان، نحو الاعتماد وبنسبة كبيرة على نفس التشكيلة التي خاضت لقاء الذهاب قبل أسبوع في العاصمة “ياوندي”، رغم تعافي الدولي الليبي الطوبال وعودته إلى التدريبات بحر الأسبوع الفارط، كذلك الأمر بالنسبة لبدر الدين سوياد الذي سيكون تحت تصرف الطاقم الفني في موعد اليوم، غير أن إراحة حمرون في لقاء الذهاب ستجعل لافان يوظف ورقة اللاعب، الذي يحسن جيدا التفاوض في المساحات الواسعة، ما يعني أن الطاقم الفني سيضطر إلى الاستغناء عن الشاب بوعالية الذي تألق بشكل ملفت في لقاء الذهاب.

وغير ذلك، سيزج لافان ببن بوط في حراسة المرمى، كروم وبن شريفة وآيت عبد السلام في الخط الخلفي، إضافة إلى بن عبدي وبن شعيرة وبن سايح في الوسط، مع إمكانية إشراك حمرون كبديل للشاب بوعالية، بالنظر إلى الخبرة الكبيرة والحس التهديفي التي يتميز بهما حمرون.

يحدث هذا في الوقت الذي حذر فيه المدرب لافان كافة لاعبيه من أي “انتفاضة” محتملة من الفريق المنافس، الذي سيلعب آخر أوراقه من أجل تنشيط النهائي في البينين قبل أسبوعين، وهو الأمر الذي دفع بالمدرب لافان إلى ضرورة تخصيص أكثر من نصف ساعة في الحصص التدريبية الأخيرة للحديث مع اللاعبين وتجهيزهم نفسيا لموعد المباراة، كما كان نسيان نتيجة لقاء الذهاب أبرز ما ركز عليه التقني الفرنسي.

التونسي السالمي لإدارة المباراة

اختارت لجنة التحكيم على مستوى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكم التونسي صادق السالمي، لإدارة المباراة التي يلتقي فيها شبيبة القبائل أمام ضيفه القطن الكاميروني، سهرة اليوم، في إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، على أن يساعده في مهامه الموريتاني عيسى أمساعد، وعطية من ليبيا، وكذا مواطنه إسماعيل أيمن، بينما سيكون الموريتاني بيضة دهان حكما رابعا، كما عين التونسي هيثم قيراط، مسؤولا على تقنية حكم الفيديو المساعد، على أن يعاونه مواطنه خليل حساني، والمغربي خليل زوراك.

حذر عناصره من الغرور و”انتفاضة” المنافس.. لافان:

“مرتاح للعب في 5 جويلية والخبرة ستصنع الفارق”

حذّر مدرب شبيبة القبائل، الفرنسي دونيس لافان، لاعبيه من مغبة الوقوع في فخ التساهل أو الغرور أو حتى فقدان التركيز في موعد الغد، أمام كوتون سبور الكاميروني، برسم إياب نصف نهائي كأس الإتحاد الإفريقي، الذي سيجري على ملعب 5 جويلية الأولمبي، خصوصا وأنه أكد لزملاء القائد سوياد أن الفريق المنافس ليس لديه ما يخسره، الأمر الذي سيجعله يرمي بكل ثقله من أجل العودة إلى الديار بتأشيرة اللقاء النهائي، الذي ستحتضنه العاصمة البينينية “كوتونو” يوم 10 جويلية المقبل.

ودعا لافان لاعبيه، في تصريحات خص بها قناة شبيبة القبائل على “اليوتوب”، ضرورة التركيز وعدم التساهل مع فريق ليس لديه ما يخسره، بعدما تعثر على أرضه في لقاء الذهاب، الأمر الذي قد يكون سلاحا ذا حدين بالنسبة لممثل الكرة الكاميرونية الذي سيكون همه الوحيد اقتطاع تأشيرة التأهل إلى المباراة النهائية، حيث قال التقني الفرنسي في هذا الصدد “المنافس ليس لديه ما يخسره في مباراة الإياب، وأنا على يقين أنه سيلعب بنية تدارك ما فاته في لقاء الذهاب الذي خسره، لذلك دعوت كافة اللاعبين لضرورة توخي الحذر”، قبل أن يضيف لافان، الذي سبق له تدريب كوتون سبور”لقد قطعنا شوطا كبيرا نحو اللقاء النهائي، وأنا واثق أن الخبرة التي اكتسبها عناصري من مباريات كأس “الكاف” طيلة الموسم ستجنبهم حتما تكرار الأخطاء التي ارتكبوها في لقاء الذهاب في ياوندي”.

يشار أن شبيبة القبائل كانت قد فازت في 20 جوان الحالي على كوتون سبور الكاميروني على أرضه في ملعب “أحمدو أهيجو” بثنائية مقابل هدف واحد، وهي النتيجة التي ستمنح الأفضلية لأشبال لافان لخوض لقاء الإياب بأريحية كبيرة.

ورغم ذلك، قال لافان إنه يتوجب على لاعبيه وضع الفوز خارج الديار الذي حققوه على كوتون سبور، في طي النسيان ومن ثم التفكير في المباراة الفاصلة هذا الأحد، قائلا “نحن مطالبون بنسيان نتيجة لقاء الذهاب، ما يعني التفكير في انطلاقة جديدة في لقاء الإياب، لذلك يجب أن ندخل المقابلة بهذا المنطق، صحيح أننا قطعنا خطوة هامة نحو المقابلة النهائية، لكن لا يزال يتبقى أمامنا حسم الأمور في مقابلة العودة”، قبل أن يضيف “اللعب على ميدان 5 جويلية يعد أمرا إيجابيا بالنسبة لنا، وعناصري ستستمتع حتما باللعب في هذا الملعب الكبير”، ليختتم المدرب الفرنسي تصريحاته “اللاعبون استرجعوا بشكل جيد وتدربوا في أجواء ممتازة”.

الصحافة المحلية تحفظت على الحكم التونسي ورفعت شعار “الريمونتادا”

تفاؤل مفرط لدى الكاميرونيين والأنصار يضربون لأنفسهم موعدا في البينين

بدت مختلف الصحف الكاميرونية، الصادرة في العاصمة “ياوندي” في الساعات الأخيرة التي تسبق إياب نصف نهائي كأس “الكاف”، بين كوتون سبور وشبيبة القبائل سهرة اليوم، على ملعب 5 جويلية الأولمبي، متفائلة من تحقيق فريقها لنتيجة إيجابية، ومن ثم اقتطاع تأشيرة المرور إلى اللقاء النهائي الذي ستحتضنه العاصمة البينينية “كوتونو” في 10 جويلية المقبل.

وتحت شعار “الريمونتادا”، عنون الموقع الرسمي لكوتون سبور على “الفيسبوك”، في إشارة منه إلى إمكانية قلب الطاولة على شبيبة القبائل، والفوز عليه في عقر داره، من خلال تحقيق نتيجة تسمح لهم بالتأهل، قبل أن يؤكد ذات الموقع أن “المستحيل ليس كاميرونيا”، ويضيف “موعدنا في البينين”، في إشارة على المكان الذي سيحتضن نهائي المنافسة، وذلك بهدف تحفيز اللاعبين ودفعهم إلى العودة بتأشيرة التأهل، داعين إياهم إلى “ريمونتادا” كاميرونية في الأراضي الجزائرية، التي ستكون شعار أشبال أبو بكر سليمانو في ملعب 5 جويلية، مؤكدين في ذات الوقت أن زملاء صانو سيدكون شباك الحارس أسامة بن بوط بوابل من الأهداف التي ستسمح لهم باقتطاع تأشيرة التأهل إلى نهائي المسابقة القارية.

يحدث هذا في الوقت الذي تحفظت فيه عديد المواقع الرياضية في الكاميرون، على تعيين الإتحاد الإفريقي للعبة، الحكم التونسي صادق السالمي لإدارة اللقاء، الذي لمحت إلى أنه سيعمل على تسهيل مهمة ممثل الكرة الجزائرية في بلوغ النهائي، علما أن الكاميرونيون كانوا قد انتقدوا كثيرا الحكم المصري أيمن عمر، الذي أدار لقاء الذهاب قبل أسبوع بحجة أنه لم يحتسب هدفا صحيحا لأشبال سليمانو، وكان كثير الإنحياز لشبيبة القبائل.

أكد لهم حضوره المباراة لمؤازرتهم

بلماضي يزور لاعبي شبيبة القبائل في سيدي موسى ويحفزهم

خصّ مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، لاعبي شبيبة القبائل بزيارة إلى مركز تحضير المنتخبات الوطنية في سيدي موسى، أمس، حيث دعا زملاء سوياد لضرورة بذل مزيد من المجهودات والتركيز في المباراة من أجل تحقيق التأهل الذي ينتظره كل الجزائريين، وليس فقط أنصار الشبيبة.

كما التقى بلماضي مع المدرب الفرنسي للفريق دونيس لافان، وتحدث معه مطولا عن استعدادات التشكيلة القبائلية لخوض اللقاء المصيري بالنسبة لها أمام ممثل الكرة الكاميرونية، فضلا عن حديثه مع عدد من لاعبي الفريق على انفراد، حيث حفزهم بلماضي على تحقيق الفوز ومن ثم كسب ورقة التأهل إلى المباراة النهائية، قبل أن يؤكد لهم أنه سيكون حاضرا في ملعب 5 جويلية سهرة اليوم من أجل مؤازرتهم والوقوف إلى جانبهم.

يشار أن جمال بلماضي كان قد تحدث في عديد المرات عن الشبيبة، خصوصا في الندوات الصحفية الأخيرة التي سبقت المواعيد الودية للمنتخب الوطني مطلع شهر جوان الجاري، حيث وجه المدرب الوطني لأشبال لافان يومها عديد الرسائل كانت أبرزها تحفيزية على أنهم يدافعون عن الراية الوطنية وأنهم فخر الجزائر ويكفيهم شرفا أنهم يحملون ألوان شبيبة القبائل أحد أكبر النوادي في القارة السمراء.

رئيس شبيبة القبائل شريف ملال

“نسعى للتويج باللقب القاري لأجل الجزائر.. ولا خوف على الشبيبة مستقبلا”

أكد رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، أن اللاعبين وكذا الطاقم الفني لن يفرطوا في بلوغ اللقاء النهائي، بعدما وضعوا اللقب القاري نصب أعينهم، داعيا كافة اللاعبين إلى ضرورة التعامل بحذر مع منافس عنيد، حضر إلى الجزائر من أجل تحقيق هدفه هو الآخر، الأمر الذي جعل ملال يؤكد أن التحضير النفسي هو أساس هذه المباراة، خصوصا عقب فوز الشبيبة خارج الديار في “ياوندي” في لقاء الذهاب بهدفين مقابل واحدّ، حيث صرح ملال لقناة “بربار تي في” قائلا “صحيح أننا غبنا لمدة طويلة عن المربع الذهبي لأي مسابقة قارية، لكن اليوم الحمد لله عدنا بقوة ونطمح للتتويج بلقب كأس “الكاف”، نحن على بعد 45 دقيقة من المباراة النهائية، يتوجب علينا تسيير مباراة الغياب أمام كوتون سبور بحذر، على اعتبار أننا متقدمون في النتيجة ونملك أفضلية الميدان أيضا، كلها أمور يتوجب علينا استغلالها لتحقيق الهدف المسطر”، قبل أن يضيف الرئيس ملال “أعلم أن أنصار الشبيبة ينتظرون بشغف بلوغ اللقاء النهائي في البينين هذا أقل شيء سنقدمه لأنصارنا الأوفياء الذين وقفوا إلى جانبنا طيلة الموسم رغم الظروف الصعبة التي مرّ بها الفريق”.

كما اغتنم المسؤول الأول في بيت الشبيبة الفرصة لتحذير لاعبيه من كوتون سبور، الذي أكد بخصوصه أنه لن يأتي إلى الجزائر في ثوب الضحية بقدر ما سيسعى للعودة إلى الديار بتأشيرة التأهل قائلا “يتوجب علينا أن نكون حذرين من كوتون سبور الذي سيرمي بكل ثقله من أجل تحقيق التأهل، وكرة القدم علمتنا بأنها تلعب فوق أرضية الميدان ولمدة 90 دقيقة، لذلك اليقظة ستكون شعارنا لتجاوز عقبة ممثل الكرة الكاميرونية”، وعن مستقبل الفريق قال ملال “لا خوف على الشبيبة مستقبلا، تمكنا وبنسبة كبيرة من تكوين فريق قوي، سيكون تنافسيا أكثر بداية من الموسم المقبل ببقاء المدرب دونيس لافان، لذلك أطمئن كل الأنصار وأقول لهم إنه لا خوف على فريق شبيبة القبائل وستكون أفضل بمرور الأيام”.

سوياد وأيت عبد السلام وبن عبدي وبوعالية مهدّدون بالغياب عن النهائي

يواجه رباعي شبيبة القبائل، عبد العزيز بن عبدي وبدر الدين سوياد وأحمد آيت عبد السلام وكذا كسيلة بوعالية خطر الغياب عن المباراة النهائية المقررة يوم 10 جويلية القادم في عاصمة البينين “كوتونو”، وذلك بسبب حصوله على إنذارين لكل واحد منهم، الأمر الذي جعل المدرب لافان يدعوهم إلى ضرورة اللعب بحذر وتفادي النرفزة والدخول في الصراعات التي لن تجد نفعا بقدر ما ستكون مشكلا على الفريق ككل في حال غياب أي عنصر من هؤلاء عن الموعد النهائي في حال بلوغ التأهل، حيث أكد التقني الفرنسي للرباعي أن الشبيبة متقدمة في النتيجة، وبالتالي يتوجب عليهم تسيير المباراة بإحكام من لأجل تحقيق حلم الأنصار ببلوغ المباراة النهائية في المسابقة القارية التي غابت عنها الشبيبة لمدة 19 سنة.