“الكناري” على بُعد ثلاث خطوات من بلوزداد

قلّص الوصيف فريق شبيبة القبائل مساء الثلاثاء، الفارق بينه وبين رائد البطولة الوطنية نادي شباب بلوزداد، إلى ثلاث خطوات.

وفازت شبيبة القبائل بِنتيجة (2-1) على الضيف نادي شبيبة الساورة، في مباراة متأخّرة من عمر الجولة الـ 22 لِبطولة القسم الوطني الأوّل.

واحتضن ملعب “1 نوفمبر 1954” بِتيزي وزو أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة الدولي مهدي عبيد شارف.

وسجّل ثنائية “الكناري” متوسط الميدان سليم بوخنشوش في الدقيقتَين الـ 9 والـ 22، وأمضى توقيع “نسور بشار” المهاجم أيمن الحمري في الدقيقة الـ 40.

وإذا كان الحمري قد افتتح عدّاد التهديف في البطولة، فإن بوخنشوش رفع غلّته إلى 3 أهداف.

وبات فريق شبيبة القبائل بعد هذا الانتصار الثاني على التوالي، يجمع 54 نقطة في المركز الثاني. ويحوز شباب بلوزداد 57 نقطة في الصّدارة، بينما تجمّدت شبيبة الساورة في الرّتبة الثالثة بِرصيد 50 نقطة.

ولعبت شبيبة القبائل كلّ مقابلات البطولة الوطنية وعددها 30 لقاءً، بينما خاضت شبيبة الساورة 29 مواجهة، نظير 27 مباراة لِشباب بلوزداد.