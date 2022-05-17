-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

“الكناري” على بُعد ثلاث خطوات من بلوزداد

علي بهلولي
  • 303
  • 0
“الكناري” على بُعد ثلاث خطوات من بلوزداد

قلّص الوصيف فريق شبيبة القبائل مساء الثلاثاء، الفارق بينه وبين رائد البطولة الوطنية نادي شباب بلوزداد، إلى ثلاث خطوات.

وفازت شبيبة القبائل بِنتيجة (2-1) على الضيف نادي شبيبة الساورة، في مباراة متأخّرة من عمر الجولة الـ 22 لِبطولة القسم الوطني الأوّل.

واحتضن ملعب “1 نوفمبر 1954” بِتيزي وزو أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة الدولي مهدي عبيد شارف.

وسجّل ثنائية “الكناري” متوسط الميدان سليم بوخنشوش في الدقيقتَين الـ 9 والـ 22، وأمضى توقيع “نسور بشار” المهاجم أيمن الحمري في الدقيقة الـ 40.

وإذا كان الحمري قد افتتح عدّاد التهديف في البطولة، فإن بوخنشوش رفع غلّته إلى 3 أهداف.

وبات فريق شبيبة القبائل بعد هذا الانتصار الثاني على التوالي، يجمع 54 نقطة في المركز الثاني. ويحوز شباب بلوزداد 57 نقطة في الصّدارة، بينما تجمّدت شبيبة الساورة في الرّتبة الثالثة بِرصيد 50 نقطة.

ولعبت شبيبة القبائل كلّ مقابلات البطولة الوطنية وعددها 30 لقاءً، بينما خاضت شبيبة الساورة 29 مواجهة، نظير 27 مباراة لِشباب بلوزداد.

مقالات ذات صلة
رائحة الفساد تنتشر وبقوة في مباريات القسم الثاني!

رائحة الفساد تنتشر وبقوة في مباريات القسم الثاني!

المغربي وادو يفضح العيّاشة وذباب المخزن

المغربي وادو يفضح العيّاشة وذباب المخزن

توبة مرشح للانتقال إلى أجاكس أو فينورد أو هيندهوفن

توبة مرشح للانتقال إلى أجاكس أو فينورد أو هيندهوفن

استدعاء عيساوي وبهلول للمثول أمام لجنة أخلاقيات “الفاف”

استدعاء عيساوي وبهلول للمثول أمام لجنة أخلاقيات “الفاف”

حاولنا ولكن من الصعب تجاوز فريق بحجم الأهلي

حاولنا ولكن من الصعب تجاوز فريق بحجم الأهلي

رئيس نادي الأهلي المصري يوجه رسالة إلى الجماهير الجزائرية

رئيس نادي الأهلي المصري يوجه رسالة إلى الجماهير الجزائرية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد