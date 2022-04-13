الكناري في المركز الثالث وسوسطارة “تغرق” في التعادلات

لُعبت مساء وسهرة الأربعاء، آخر ثلاث مقابلات من عمر الجولة الـ 25 لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وارتقت شبيبة القبائل إلى المركز الثالث، بعد فوزها خارج القواعد على هلال شلغوم العيد.

ولم ينهزم “الكناري” في اللقاء الثامن له على التوالي، بِرسم منافسة البطولة الوطنية. بينما مُني هلال شلغوم العيد بِثاني خسارة له على التوالي.

وتتفوّق شبيبة الساورة على “الكناري” استنادا إلى معدّل فارق الأهداف (+23/+14)، ذلك أنهما يجمعان رصيد النقاط ذاته (43ن).

وسجّل اتحاد العاصمة سادس تعادل له على التوالي، بينما لم ينهزم منافسه الضيف فريق جمعية الشلف في المباراة الخامسة له تواليا.

وافترق اتحاد بسكرة وضيفه فريق مولودية وهران على نتيجة التعادل، عِلما أن الاتحاد لعب 7 مقابلات متتالية بِلا انتصار، بينما لم تنهزم المولودية في رابع مباراة لها تواليا.

وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:

ه.شلغوم العيد 1 – ش.القبائل 3

ا.العاصمة 2 – ج.الشلف 1

ا.بسكرة 2 – م.وهران 2

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- ش.بلوزداد 52ن (ناقص مقابلتَين)

2- ش.الساورة 43ن (ناقص مقابلتَين)

3- ش.القبائل 43ن (ناقص مقابلة)

4- ن.البارادو 43ن

5- م.الجزائر 42ن

6- – ش.قسنطينة 40ن

7- اتحاد العاصمة 39ن

8- و.سطيف 37ن (ناقص مقابلتَين)

9- ج.الشلف 35ن

10- ا.بسكرة 34ن

11- ن.مقرة 33ن

12- م.وهران 28ن (ناقص مقابلة)

13- أ.الأربعاء 28ن (ناقص مقابلة)

14- ه.شلغوم العيد 27ن

15- أ.المدية 25ن

16- ن.حسين داي 21ن

17- س.غليزان 16ن

18- و.تلمسان 10ن (ناقص مقابلة)