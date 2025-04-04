الكناري في المركز الثاني والحمراوة يستعيدون نغمة الفوز

احتفال لاعبي شبيبة القبائل بِفوزهم الثمين في خنشلة.

لُعبت مساء الجمعة ثلاث مقابلات، بِرسم الجولة الـ 21 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وقفزت شبيبة القبائل إلى المركز الثاني، بعد فوزها خارج القواعد على اتحاد خنشلة بِنتيجة (0-1). في خامس مباراة متتالية بِلا هزيمة في البطولة الوطنية لـ “الكناري”.

واستعادت مولودية وهران نغمة الفوز وتغلّبت على الضيف نادي البارادو بِثنائية نظيفة، بعد ثلاث هزائم متتالية في البطولة الوطنية.

وافترق “الجريحان” اتحاد بسكرة والزائر ترجي مستغانم على نتيجة التعادل السلبي.

ونُظّمت مقابلتان بِمدرجات شاغرة، وذلك بِسبب العقوبة المُسلّطة على مولودية وهران واتحاد بسكرة.

وتُجرى ثلاث مقابلات أُخرى هذا السبت والثلاثاء المقبل، بينما تأجّلت المواجهتان المتبقّيتان إلى تاريخ لاحق.

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