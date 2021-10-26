“الكناري” والساورة يتعرفان على منافسيهما في الدور 16 مكرر

تعرف فريقا شبيبة القبائل وشبيبة الساورة على منافسيهما في الدور الـ16 مكرر من كأس الإتحاد الإفريقي.

ويواجه فريق شبيبة القبائل نادي رويال ليوباردس إسواتيني، في مهمة تبدو يسيرة بالنسبة للكناري، خاصة وأن ممثل الجزائر سيستفيد من لعب مباراة الإياب بالجزائر.

أما شبيبة الساورة فستواجه نادي قلوب الصنوبر الغاني ” هارتس أوف أوك”، وستلعب مباريات الذهاب مابين 26 و28 نوفمبر المقبل، على أن تجري لقاءات الإياب من هذا الدور ما بين 3 و5 ديسمبر.

وتأهلت شبيبة القبائل إلى الدور الـ16 مكرر من كأس الكاف، بعد فوزها على نادي الجيش الملكي المغربي ذهابا بهدف دون رد، وفي الإياب بهدفين مقابل هدف واحد.

ومن جهتها شبيبة الساورة حسمت تأهلها أمام كونكورد الموريتاني، بالفوز في نواقشط بهدفين لهدف واحد، والتعادل في الجزائر بهدف لمثله.