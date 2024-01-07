“الكناري” وبلوزداد غلافا لِمُقابلات الكأس

سحب اتحاد الكرة الجزائري مساء الأحد، قرعة الدورَين الـ 32 والـ 16 من عمر منافسة كأس الجزائر.

وانْتُظم حفل سحب القرعة بِمركز الجيش بِبني مسوس بِالعاصمة.

وتصدّرت قمّة شبيبة القبائل وشباب بلوزداد لائحة مقابلات الدور الـ 32، مع إجراء اللّقاء بِتيزي وزو.

وسبق لِشباب بلوزداد إحراز كأس الجمهورية 8 مرّات، مُتصدّرا اللائحة رفقة اتحاد العاصمة ووفاق سطيف ومولودية الجزائر. نظير 5 تتويجات لِشبيبة القبائل.

وتُصنّف مباراة نجم مقرة وشباب قسنطينة بِملعب النادي الأوّل، أيضا في خانة اللّقاءات الواعدة بِالإثارة. خاصّة وأن الطرفَين ينتميان إلى القسم الأوّل.

وتُجرى مقابلات الدور الـ 32 الذي يشهد دخول أندية القسم الأوّل إلى المضمار، في الثاني والثالث من فيفري المقبل. وتُقام لقاءات الدور الـ 16 في التاسع والعاشر من الشهر ذاته.

وكان نهائي النّسخة الماضية، قد عرف فوز جمعية الشلف بِنتيجة (2-1) بعد الوقت الإضافي، على شباب بلوزداد.

ويستهلّ فريق جمعية الشلف رحلة الدّفاع عن لقبه، بِمواجهة خارج القواعد بِباتنة أمام أمل بريكة.