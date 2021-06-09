“الكناري” يبلغ نهائي كأس الرابطة

بلغ فريق شبيبة القبائل مساء الأربعاء، المباراة النهائية لِمنافسة كأس الرابطة لكرة القدم.

جاء ذلك بعد فوز شبيبة القبائل بِنتيجة (1-0) على الضيف وداد تلمسان، لِحساب نصف نهائي كأس الرابطة.

واحتضن ملعب “1 نوفمبر 1954” بِتيزي وزو أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة عبد العالي إبرير.

وسجّل الهدف الوحيد والثمين في هذه المباراة لِمصلحة “الكناري”، المهاجم الليبي محمد عبد الله عبد السلام الطوبال في الدقيقة الـ 65.

وتلعب شبيبة القبائل نهائي كأس الرابطة مع نجم مقرة، الذي اجتاز عقبة اتحاد العاصمة مساء الثلاثاء.

وتُعلن رابطة الكرة المحترفة عن موعد النهائي، في تاريخ لاحق.