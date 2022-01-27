“الكناري” يتأهّل بِغياب المنافس

استنادا إلى تصريحات رئيس النادي

قال رئيس نادي شبيبة القبائل يزيد ياريشان مساء الخميس، إن فريقه “الكناري” تأهّل لِدور المجموعات من عمر منافسة كأس “الكاف”.

وأوضح يزيد ياريشان أن الضيف نادي ليوباردس من إيسواتيني لم يحضر إلى الجزائر، وملعب “1 نوفمبر 1954” بِتيزي وزو تحديدا، فاضطرّ الحكم التونسي إلى إعلان نهاية المباراة بِسبب غياب المنافس، بعد أن انتظر مدّة 15 دقيقة قدوم نادي ليوباردس من إيسواتيني، وكما تنصّ عليه لوائح المنافسة.

وأضاف يزيد ياريشان أن شبيبة القبائل تأهّلت بِغياب المُنافس، وبِالفوز على البساط (3-0). استنادا أيضا إلى لوائح منافسة كأس “الكاف”.

واختتم المسؤول الأوّل في نادي شبيبة القبائل تصريحاته، قائلا إن هيئته تنتظر الردّ الحاسم والنهائي من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكان فريق شبيبة القبائل قد انهزم بِهدف لِصفر، في لقاء الذهاب أمام المضيف نادي ليوباردس من إيسواتيني، في الـ 27 من نوفمبر الماضي. ولمّا عاد زملاء المهاجم رضا بن سايح إلى أرض الوطن، خضعوا للحجر الصحي والعلاج، بِسبب تفشيّ فيروس “أوميكرون” في إيسواتيني. وقامت بعدها الكاف” بِتأجيل لقاء العودة (كان يُفترض إقامته بعد أسبوع من مواجهة الذهاب)، وأعادت برمجته بِتاريخ مساء الخميس الـ 27 من جانفي.

وفي حال ترسيم تأهّل شبيبة القبائل لِدور المجموعات من عمر منافسة كأس “الكاف”، فسيلعب مُمثّل الكرة الجزائرية في فوج يضمّ فريق شبيبة الساورة، وناديَي الاتحاد الليبي وأورلندو بيراتس الجنوب إفريقي.

وتُجرى المنافسة ما بين الـ 13 من فيفري والـ 3 من أفريل المقبلَين، وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج للدور ربع النهائي.