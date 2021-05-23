“الكناري” يتأهّل ويُواجه مُنافسا كاميرونيا

كأس الاتحاد الإفريقي

تأهّل فريق شبيبة القبائل مساء الأحد، إلى الدور نصف النهائي من عمر منافسة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتعادلت الشبيبة بِنتيجة (1-1) مع الضيف النادي الصفاقسي التونسي، لِحساب إياب ربع نهائي كأس “الكاف”.

وكان مُمثّل الكرة الجزائرية قد فاز بِنتيجة (0-1)، خلال لقاء الذهاب خارج القواعد، وهو ما منحه “آليا” تأشيرة التأهّل.

واحتضن ملعب “1 نوفمبر 1954” أطوار مواجهة العودة، تحت إدارة تحكيم مغربي.

وسجّل هدف شبيبة القبائل في مباراة العودة، المهاجم رضا بن سايح من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 39. بينما اهتزّت شباك حارس المرمى أسامة بن بوط حامي عرين “الكناري”، بِهدف صفاقسي من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة الـ 82.

وفي الدور نصف النهائي، يلعب أشبال المدرب دونيس لافاني مع نظرائهم من فريق قطن ورياضة الكاميروني. وحينها يُقام لقاء العودة بِالجزائر.

وسبق للشبيبة أن واجهت فريق قطن ورياضة الكاميروني في دور المجموعات، حيث فازت بِميدانها ذهابا (1-0)، وأيضا خارج القواعد إيابا (1-2).

وتُجرى مقابلتا ذهابا نصف النهائي في الـ 20 من جوان المقبل، وتُلعب مواجهتا العودة في الـ 27 من الشهر ذاته.

وتشكّل جدول نصف نهائي كأس “الكاف” كالتالي، مع تنظيم مقابلتَي الذهاب بِملعبَي الفريقَين المذكورَين أوّلا:

قطن ورياضة الكاميروني – شبيبة القبائل

نادي بيراميدز المصري – الرجاء البيضاوي المغربي

النهائي:

يُلعب بِالبنين في الـ 10 من جويلية المقبل.