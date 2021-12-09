“الكناري” يتنفّس

انتهت، الخميس، فترة الحجر الصحي التي خضع لها لاعبو فريق شبيبة القبائل، لِيعود “الكناري” إلى ساحة المنافسات الرسمية.

وأجرى لاعبو شبيبة القبائل فحوصات طبية بِالعاصمة، الأربعاء، أثبتت عدم إصابتهم بِفيروس “كورونا”.

وكان لاعبو الشبيبة قد خضعوا للحجر الصحي بِالعاصمة (زرالدة)، بعد خوضهم مواجهة نادي روايال ليوباردس من إستواتيني في الـ 28 من نوفمبر الماضي، بِرسم ذهاب الدور الثاني “مكرّر” من عمر منافسة كأس “الكاف”.

ومعلوم أن إيسواتيني (سوازيلاندا سابقا) – البلد الذي يقع في جنوب القارة السّمراء – تضرّر في الفترة الأخيرة بِجائحة “كورونا” وفيروس “أوميكرون” تحديدا، وهو سبب خضوع لاعبي الشبيبة للحجر الصحي بعد عودتهم من هذا البلد.

وينتظر زملاء المهاجم رضا بن سايح – الآن – قرار “الكاف”، بِخصوص برمجة مباراة العودة بِأرض الوطن أمام نادي روايال ليوباردس. عِلما أن مُمثّل الكرة الجزائرية خسر ذهابا بِهدف لِصفر.