“الكناري” يسقط في الكونغو

لقطة من مباراة فريق شبيبة القبائل والمُضيّف نادي فيتا كلوب.

خسر فريق شبيبة القبائل عصر السبت بِهدف لِصفر، أمام مُنافسه نادي فيتا كلوب من الكونغو الديموقراطية.

وانْتُظمت هذه المباراة بِالكونغو برازافيل وفوق أرضية ميدان معشوشبة اصطناعيا، ذلك أن ملاعب الكونغو الديموقراطية غير مُؤهّلة من قبل “الكاف”.

ويندرج هذا اللّقاء ضمن إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا، وأداره ثلاثي تحكيم من البنين.

وبلغت درجة الحرارة رقم “32” حين إجراء هذه المباراة.

واهتزّت شباك حارس المرمى عبد الرحمان مجادل حامي عرين فريق “الكناري” بِهدف كونغولي، في الدقيقة الـ 65.

ويُمكن القول إن لاعبي المدرب ميلود حمدي أهدروا نقطة على الأقلّ، ذلك أنه سنحت لهم عدّة فرص تهديفية وأساءوا استغلالها، فضلا عن عدم قوّة المُنافس الكونغولي، وإقامة المباراة بِملعب “مُحايد”.

وفي لقاء آخر عن الفوج الأوّل ذاته أُقيمت فعّالياته سهرة الجمعة، خسر فريق بيترو لواندا الأنغولي بِهدف لِصفر خارج القواعد أمام الوداد البيضاوي المغربي.

وتشكّلت لائحة الترتيب كالتّالي:

1- شبيبة القبائل 4ن

2- بيترو لواندا 4ن

3- فيتا كلوب 3ن (ناقص مباراة)

4- الوداد البيضاوي 3ن (ناقص مباراة)

وفي الجولة الرّابعة بِتاريخ الـ 7 من مارس المقبل، يتبارى زملاء المهاجم دادي مواقي بِالجزائر مع نظرائهم من فيتا كلوب الكونغولي. ويُواجه نادي بيترو لواندا الأنغولي بِميدانه الوداد البيضاوي المغربي.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف المجموعة إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.