“الكناري” يضع قدما في النهائي الإفريقي

وضع فريق شبيبة القبائل مساء الأحد، قدما في المباراة النهائية لِمنافسة كأس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وفازت شبيبة القبائل بِنتيجة (1-2) على المضيف نادي قطن ورياضة الكاميروني، لِحساب ذهاب نصف نهائي كأس “الكاف”. تحت إدارة تحكيم من مصر.

وسجّل هدفَي “الكناري” كلّ من: المدافع أحمد كروم في الوقت بدل الضّائع (45+2)، ومدافع نادي قطن ورياضة الكاميروني بيير إيتامي ضد مرماه في الدقيقة الـ 62. بينما اهتزّت شباك حارس المرمى أسامة بن بوط حامي عرين الشبيبة، في الدقيقة الـ 29.

ورفض الحكم هدفا لِشبيبة القبائل في الدقيقة الـ 39، وقدّر أن متوسط الميدان مليك رياح هزّ شباك مُمثّل الكرة الكاميرونية من وضعية تسلّل. وذلك بعد لجوئه إلى تقنية الفيديو.

ويحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار مباراة العودة، بِتاريخ الـ 27 من جوان الحالي على الساعة السابعة مساءً. تحت إدارة تحكيم تونسي.

ويُمكن القول إن فريق المدرب دونيس لافاني بات قاب قوسَين أو أدنى من بلوغ نهائي كأس “الكاف”، حيث تكفيه حتى الخسارة بِهدف لِصفر.