“الكناري” يطير نحو دور المجموعات

حجز فريق شبيبة القبائل مساء السبت، مقعدا في دور المجموعات لِمسابقة رابطة أبطال إفريقيا.

وفاز فريق “الكناري” بِنتيجة (2-1) على الضيف اتحاد المنستير التونسي، في مباراة بِرسم إيّاب الدور الثاني.

وكان ممثّل الكرة الجزائرية قد فاز أيضا خارج القواعد ذهابا لكن بِنتيجة (0-3)، وهي الحصيلة العامة التي أهّلته.

واحتضن ملعب “حسين آيت أحمد” أطوار لقاء العودة، تحت إدارة حكم الساحة الليبي معتز إبراهيم.

وأمضى هدفَي الشبيبة المهاجم لحلو أخريب في الدقيقتَين الـ 9 والـ 90+3. بينما اهتزّت شباك زميله الحارس محمد حديد بِهدف تونسي في الدقيقة الـ 22.

ورفع أخريب رصيده إلى 5 أهداف في رابطة أبطال إفريقيا، نسخة 2025-2026.

ويتعرّف رجال المدرب جوزيف زينباور على منافسيهم في دور المجموعات لِرابطة الأبطال الإفريقية، بعد سحب القرعة في الثالث من نوفمبر المقبل.

