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رياضة

“الكناري” يطير نحو ربع النّهائي الإفريقي

علي بهلولي
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“الكناري” يطير نحو ربع النّهائي الإفريقي
ح.م

تأهّل فريق شبيبة القبائل سهرة السبت إلى الدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا.

وفاز فريق الشبيبة بِنتيجة هدف لِصفر على ضيفه نادي بيترو لواندا الأنغولي، لِحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، تحت إدارة ثلاثي تحكيم من موريتانيا.

وأمضى هدف شبيبة القبائل المهاجم حسين مواقي في الدقيقة الأخيرة.

وفي لقاء آخر عن الفوج الأوّل ذاته أُقيمت فعّالياته بعد ظهيرة السبت، تعادل نادي فيتا كلوب من الكونغو الديموقراطية سلبا مع الزّائر الوداد البيضاوي المغربي. عِلما أن المباراة انْتُظمت بِالكونغو برازافيل، لِكون ملاعب الكونغو الديموقراطية غير مُؤهّلة من قبل “الكاف”.

وتشكّلت لائحة الترتيب كالتّالي:

1- شبيبة القبائل 10ن

2- الوداد البيضاوي 10ن

3- فيتا كلوب

4- بيترو لواندا

وهكذا تأهّل فريقا شبيبة القبائل والوداد البيضاوي إلى ربع نهائي رابطة الأبطال الإفريقية، نظير إقصاء ناديَي فيتا كلوب وبيترو لواندا.

والتحق فريق “الكناري” بِنادي شباب بلوزداد، الذي افتكّ التأشيرة الإفريقية ذاتها سهرة الجمعة.

وفي الجولة السادسة والأخيرة المُبرمجة مقابلاتها ما بين الـ 31 من مارس الحالي والفاتح من أفريل المقبل، يلعب رجال المدرب ميلود حمدي خارج القواعد مع الوداد البيضاوي. ويتبارى فريق بيترو لواندا بِميدانه مع نادي فيتا كلوب.

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التعليقات
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  • ناقل

    مبروك لشبيبة القبائل، نفس سيناريو مباراة الذهاب ضد فريق الوداد البيضاوي هدف في الدقيقة الأخيرة. فريق بيترو لواندا قدم مباراة جيدة و كان أحسن من الشبيبة. لا أتفق مع تحليلات حفيظ دراجي دائما، لكن أعجبني تعليقه على هدف الشبيبة القبائلية : " مباراة تعيسة للشبيبة لكن نهايتها كانت جميلة و رائعة و فرحة كبيرة في مدرجات ملعب 5 جويلية. أظن حسابيا بفارق الأهداف و مبارة الذهاب ضد فريق الوداد البيضاوي عكس فريق شباب بلوزداد، فإن شبيبة القبائل نتيجة التعادل في المغرب تمكنها من تصدر المجموعة و الحصول على إمتياز إجراء مباراة العودة داخل الديار.

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