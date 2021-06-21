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الجزائر

“الكناري” يعود إلى الجزائر و”لافان” يشدد على التأكيد في الإياب

سليم.ع
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“الكناري” يعود إلى الجزائر و”لافان” يشدد على التأكيد في الإياب

عادت صبيحة اليوم الاثنين، بعثة شبيبة القبائل إلى أرض الوطن، قادمة من ياوندي الكامرونية، بمعنويات عالية، عقب الفوز الذي حققته على حساب مضيّفها نادي “كوتون سبور، بهدفين مقابل هدف واحد، في لقاء ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وهي النتيجة التي وضع بفضلها “الكناري” قدما في النهائي.

وقال مدرب “الشبيبة” دنيس لافان، بعد عودة الفريق إلى الجزائر، إن تشكيلته كانت قادرة على تسجيل أكثر من هدفين، في المباراة، وأضاف في هذا السياق: ” كان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدفين، لقد خلقنا فرصا كثيرة قبل تلقينا للهدف، ولم نتمكن من تجسيدها”.

وثمّن “لافان” الفوز المحقق واعتبره خطوة كبيرة نحو النهائي، مشددا في ذات الوقت على ضرورة التحضير الجيد، من أجل إكمال المهمة، حيث قال: ” الآن علينا التحضير بالجدية اللازمة لمباراة الإياب، وأتمنى أن تكون كل العناصر جاهزة حتى تكون لدينا كل الخيارات، من أجل التأكيد وبلوغ النهائي”.

وتلعب مباراة الإياب بين شبيبة القبائل وكوتون سبور الكامروني، يوم الأحد المقبل في ملعب 5 جويلية، بداية من الساعة الثامنة ليلا.

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التعليقات
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  • الأمير

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