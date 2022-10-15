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رياضة

“الكناري” يُحلّق فوق قمّة المجموعات

علي بهلولي
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“الكناري” يُحلّق فوق قمّة المجموعات

التحق نادي شبيبة القبائل سهرة السبت بِفريق شباب بلوزداد، في دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وتعادل فريق شبيبة القبائل بِنتيجة (1-1) مع الضيف نادي “أ آس ك أو” قارا الطوغولي، بِرسم إياب الدور الثاني من عمر منافسة رابطة الأبطال الإفريقية.

وكان مُمثّل الكرة الجزائرية قد فاز في لقاء الذهاب خارج القواعد بِنتيجة (2-1)، وهي الحصيلة العامّة التي منحت “الكناري” تأشيرة التأهّل لِدور المجموعات.

واحتضن ملعب “8 ماي 1945” بِسطيف أطوار مباراة العودة، تحت إدارة تحكيم مصري.

وسجّل هدف الشبيبة في مواجهة العودة متوسط الميدان محمد رضا بومشرة، في الدقيقة الـ 18. وتلقّت شباك الحارس ياسين سيدي صالح هدفا طوغوليا، في الدقيقة الـ 89.

وطرد الحكم مهاجم فريق شبيبة القبائل مصطفى عليلي في الدقيقة الـ 57.

ويتعرّف فريق شبيبة القبائل على مُنافسيه في دور المجموعات، مثلما هو الشأن لِنادي شباب بلوزداد، بعد سحب القرعة في ديسمبر المقبل. بينما يُفترض إجراء المقابلات الستّ لِهذه المرحلة انطلاقا من فيفري 2023.

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