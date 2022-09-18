“الكناري” يُغرّد لِأوّل مرّة هذا الموسم ويتأهّل

تأهّل فريق شبيبة القبائل سهرة الأحد للدور الثاني من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وفاز فريق شبيبة القبائل بِثلاثية نظيفة على الزائر نادي كازا سبور السنيغالي، لِحساب إياب الدور الأوّل من عمر مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية.

وكانت الشبيبة قد خسرت بِهدف لِصفر، في لقاء الذهاب خارج القواعد، وهي الحصيلة التي منحت مُمثّل الكرة الجزائرية تأشيرة التأهّل.

واحتضن ملعب “8 ماي 1945” بِسطيف أطوار مباراة العودة، فيما سجّل أهداف الشبيبة كلّ من: المهاجمَين حسين مواقي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 8، وماسينيسا نزلة في الدقيقة الـ 42، ومتوسط الميدان سليم بوخنشوش في الدقيقة الـ 85.

وهكذا عاد فريق “الكناري” لِيُغرّد من جديد، بعد خوضه أربع مقابلات رسمية عند بداية الموسم الحالي، تجرّع فيها مرارة الخسارة.

وفي الدور الثاني، يلعب رجال المدرب الجديد عبد القادر عمراني مع نظرائهم من نادي قارا الطوغولي.

وتُجرى مباراة الذهاب في الطوغو ما بين الـ 7 والـ 9 من أكتوبر المقبل، وتُقام مواجهة العودة في الجزائر ما بين الـ 14 والـ 16 من الشهر ذاته.