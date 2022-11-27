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الجزائر

الكناس: كلّ المؤشرات تؤكد أن الجزائر حقّقت الاستقرار الاقتصادي

الشروق أونلاين
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الكناس: كلّ المؤشرات تؤكد أن الجزائر حقّقت الاستقرار الاقتصادي
أرشيف
ميناء الجزائر

 كل المؤشرات تؤكد أن الجزائر تمكنت من تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حسب ما أوضحه مدير الدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مهدي بوشطارة

وقال بوشطارة لبرنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى:”بالاعتماد على بعض المؤشرات الإقتصادية الجزئية والكلية، فإن الاقتصاد الجزائري بصحة جيدة”.

وأرجع المتحدث ذلك إلى “السياسة المالية التي اعتمدتها الجزائر، والتي ساهمت في إعادة بعث عجلة التنمية”، حسبه.

“كما سيساهم قانون الاستثمار الجديد، في إنعاش الاقتصاد الوطني. من خلال التدابير الفعلية لمرافقة المستثمرين، لتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع”، يضيف بوشطارة.

وتابع المسؤول يقول:”سيساهم قانون الاستثمار أيضا في جلب رؤوس أموال جديدة للجزائر، من خلال تنويع الاقتصاد الوطني والتقليص من البطالة”.

وأشاد المتحدث بالمناسبة “بالدور الفعال الذي يقوم به المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، بفضل التقارير والمذكرات التوجيهية التي يقدمها للحكومة”.

وأكد بوشطارة في هذا السياق أن “التوصيات المقدمة من قبل مصالحه، قد تم أخذها بعين الاعتبار من قبل الحكومة، التي اتخذت عدّة إجراءات”.

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