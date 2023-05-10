“الكناس” يناقش تقرير الوضع الاقتصادي للجزائريّين الأربعاء القادم

التعافي بعد كورونا ومراجعة الضرائب خطوة إلزامية

يلتئم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأربعاء المقبل، في الجمعية العامة الرابعة لعرض تقريره حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2022.

ويتضمّن التقرير أرقاما ومؤشرات إيجابية حول الاقتصاد الجزائري، وتحسّن المعطيات بعد بداية تعافي القطاعات الاستراتيجية من تداعيات وباء كورونا، كما سيتم تقديم مداخلات حول الرقمنة، وهي مشروع الرئيس تبون، الذي قال في تصريحات سابقة إنه شهد تعطيلات طيلة 3 سنوات، ويُفترض أن يعرف نتائج إيجابية قبل نهاية السنة، وأيضا إلزامية مراجعة النظام الضريبي بشكل يتناسب مع الخطط الاقتصادية الجديدة.

ووفق ما علمته “الشروق”، ينظّم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “كناس”، الدورة الرابعة العادية للجمعية العامة للمجلس الأربعاء 17 ماي، برئاسة رئيس المجلس سيدي محمد بوشناق خلادي، حيث يتضمّن البرنامج إلقاء الأخير كلمة افتتاحية، ثمّ مداخلة خبير تكنولوجيات الإعلام والاتصال يونس قرار، والتي ستحمل عنوان “الرقمنة في الجزائر، آفاق وتحدّيات”، ثم عرض مشروع جدول أعمال الجمعية العامة والمصادقة عليه، وتقديم الأعضاء الوافدين الجدد، وأدائهم لليمين.

ويضم برنامج الاجتماع أيضا عرض تقرير حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2022، وعرض تقرير نشاطات المجلس للسنة الماضية وعرض رئيس اللجنة الدائمة “المسارات الديمقراطية والمشاركة المواطنية” فارح رشيد لتقرير بعنوان “بناء مجتمع مدني حر، قادر ونشيط”، وعرض رئيس اللجنة الدائمة “المنافسة والضبط والسياسات الاقتصادية” بوتشيشة الجمعي لتقرير بعنوان “نظام ضريبي جديد وعملي لمواكبة تنويع الاقتصاد الوطني”، كما سيتم فتح المجال لمناقشة أعضاء الجمعية العامة للتقارير والمصادقة عليها.

وفي الفترة المسائية سيقوم رئيس اللجنة الدائمة “الجزائريين المقيمين بالخارج” لفقير فريد بمداخلة بعنوان “إعادة بعث دبلوماسية ثقافية وسياحية ودينية، من أجل التعريف بالجزائر وخدمة إشعاعها الثقافي”، وعرض رئيس اللجنة الدائمة “الديمغرافية والصحّة والأقاليم” مصطفى خياطي لتقرير بعنوان “مخطّطات تنمية الأقاليم المحلية، رهانات وضرورات”، ويعرض رئيس اللجنة الدائمة “البيئة والانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة” سيد الماحي لمين قاضي لتقرير بعنوان “المدن والأقاليم المستدامة، تحليل الظرف الراهن ومستقبل المدن والأقاليم الجزائرية”.

وسيتم فتح المجال خلال الاجتماع لمناقشة أعضاء الجمعية العامة للتقارير والمصادقة عليها، مع قراءة قرارات وتوصيات الجمعية العامة، ليختتم في النهاية رئيس المجلس برنامج الدورة الرابعة العادية للجمعية العامة بكلمة تلخّص ما تم التوصّل إليه.

وكانت آخر جمعية عامة لـ”الكناس” قد انعقدت شهر نوفمبر المنصرم، حيث تم الكشف خلالها عن حصيلة المجلس والتي ضمّت إطلاق حوار حول إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، توج بتنظيم ورشة وطنية شارك فيها مختلف الفاعلين من القطاعات والهيئات المعنية بالموضوع، خلصت إلى تقديم مقترحات إلى السلطات العليا للبلاد وزيارات ميدانية لعدة ولايات من مختلف جهات الوطن والقيام بجلسات عمل مع الإطارات ومختلف الفاعلين بتلك الولايات، إضافة إلى عودة المجلس على المستوى الدولي بعد غياب لسنوات من خلال استضافة لقاء الجمعية العامة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، والتي انتخبت الجزائر، ممثلة في شخص رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لرئاستها خلال العهدة الممتدة بين سنة 2022 إلى سنة 2025.