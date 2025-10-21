-- -- -- / -- -- --
الجزائر

“الكناس” يوقع اتفاقية شراكة جديدة لفائدة هذه الفئة من المرضى

الشروق أونلاين
وقع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، الثلاثاء، اتفاقية شراكة جديدة، مع عدد من المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة، تتعلق العلاج الإشعاعي لفائدة الأطفال المصابين بالسرطان.

وأشرف على توقيع الاتفاقية كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، رفقة وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان.

وتندرج الاتفاقية في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال لقائه باللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته والتي شدد فيها على ضرورة ضمان التكفل الكامل والمجاني بالأطفال المصابين بالسرطان ولا سيما العلاج الإشعاعي.

وفي بيان لها، أكدت وزارة العمل، أن بعض المصالح العمومية الصحية ستخصص مصالح استشارية أو استشفائية لفائدة الأطفال المرضى مع افتتاح المستشفيات الجديدة في الولايات على غرار ولايات: تيارت، الشلف، وهران، المدية، غرداية وبومرداس.

للإشارة، فقد تم خلال الأيام الماضية التوقيع على  اتفاقية تقضي بتكفل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (كناس) بعمليات زراعة الكبد لفائدة المؤمن لهم اجتماعياً.

