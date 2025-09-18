“الكواسر” يعودون إلى معقلهم

هذه المرّة اتحاد الحراش بعيد عن جمهوره وليس ملعبه.

يعود اتحاد الحراش إلى ملعبه “1 نوفمبر 1954” بالمحمدية، لاستقبال الزائر اتحاد بشار الجديد، لِحساب الجولة الثانية من عمر بطولة القسم الثاني.

وتُجرى هذه المباراة بِمدرجات شاغرة، لِكون المنشأة الرياضية المذكورة أعلاه غير مؤهّلة من قبل رابطة كرة القدم لِقسم الهواة.

وكان نادي “الكواسر” قد واجه الضيف فريق مولودية سعيدة في الجولة الأولى، بِميدان “مولود زروقي” بِالكاليتوس.

وبرمجت الرابطة مواجهة اتحاد خميس الخشنة وضيفه فريق شباب باتنة بملعب الكاليتوس، وبمدرجات شاغرة. علما أن الاتحاد لا يملك بِدوره ميدانا مؤهّلا.

وبِخصوص هلال شلغوم العيد الذي لا يملك أيضا ملعبا مؤهّلا، فقد تقرّر أن يستضيف الزائر فريق مولودية بجاية بِميدان “سليمان لهوى” بِتاجنانت (ولاية ميلة)، لكن بِحضور الجمهور.

وتشكّل جدول مقابلات الجولة الثانية لِبطولة القسم الثاني بِفوجَيه “وسط- شرق” و”وسط- غرب”، على النحو التالي: